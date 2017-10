Ble de narret til å snikmyrde Kims storebror med nervegift?

Forrige uke startet rettssaken i Malaysia etter drapet på Kim Jong-nam. Storebroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un døde om morgenen 13. februar i Kuala Lumpur under mystiske omstendigheter. Rettssaken, der de to tiltalte kvinnene blir dømt til døden om de finnes skyldige, bringer stadig frem nye detaljer om den underlige hendelsen. Fire nordkoreanske menn som reiste ut av landet samme dag, er også siktet i saken og etterlyst.

Harmløs spøk?

Et hovedspørsmål i retten er om kvinnene med vitende og vilje dro til flyplassen denne mandagsmorgenen for å forgifte Kim Jong-nam med nervegiften VX, eller om de trodde det hele var en harmløs spøk med ufarlig væske.

Sadiq Asyraf / AP / NTB scanpix

Video i retten

Onsdag fikk retten se opptak fra overvåkingskameraer på flyplassen. Bildene viser blant annet den ene tiltalte, vietnamesiske Doan Thi Huong, idet hun nærmer seg Kim bakfra og tar ham på ansiktet med begge hender. Den andre tiltalte, vietnamesiske Siti Aisyah, er ikke filmet under selve hendelsen, men en politimann har identifisert henne som den andre kvinnen som rømmer fra stedet. Kim sa selv til et vitne at to kvinner hadde angrepet ham.

Sett med mann 45 minutter før

De to tiltalte og deres advokater hevder at de ble narret til å angripe den nordkoreanske mannen. De sier at de fikk betalt for å sprøyte væske på folk og trodde de skulle være med i et TV-program. Den ene av dem, Aisyah, kan på et overvåkingsopptak ses sammen med en uidentifisert mann 45 minutter før angrepet. Han er kledd i baseballue og har med seg en plastpose. De to sitter og prater litt sammen, og mannen gir henne et papir. Det viser seg å være en kupong for å kjøre drosje fra flyplassen.

Sadiq Asyraf / AP / NTB scanpix

Samtidig ved drosjene

Den andre kvinnen hadde også en drosjekupong. Den eneste gangen de to er på samme sted til samme tid på videoopptakene, er ifølge Reuters under angrepet og i taxikøen. Intet fra opptakene utendørs tyder på at kvinnene kjente hverandre.

Lignende hendelse to dager før

Påtalemyndigheten har brukt overvåkingsopptakene som del av sin bevisførsel for at kvinnene visste hva de gjorde da de deltok i attentatet. Blant annet finnes det et opptak av den ene kvinnen to dager før angrepet der hun smører noe på ansiktet til en reisende på flyplassen. Politivitnet sa ifølge APs referat at hun opptrådte langt mer aggressivt mot Kim to dager senere. Under den første hendelsen legger hun hode på skakke og holder hendene sammen i det som ser ut som en unnskyldning før hun rolig forlater stedet.

Fra overvåkingskamera

Gikk rett til toaletter

Opptakene viser at kvinnene holder hendene unna resten av kroppen mens de skynder seg vekk fra åstedet. Selv om det fantes toaletter i nærheten, gikk de begge ned en etasje før de gikk på hvert sitt toalett og vasket seg. Ifølge politimannen holdt de hendene mer naturlig etterpå.

Fuji TV/ AP / NTB scanpix

Spor av nervegift under negler

En statsansatt ekspert på kjemiske våpen har i retten sagt at det er mulig å fjerne rester av den uhyre farlige nervegiften VX ved grundig vask med såpe og vann. Krimteknikerne fant spor av det FN-forbudte kjemiske våpenet under kvinnenes fingernegler og på klærne. I Kims ansikt fant de en dødbringende dose av stoffet. Giften kan absorberes gjennom huden, men virker raskere om den inhaleres. Tirsdag var retten i et laboratorium for å inspisere klærne fordi det ble regnet som for farlig å ha plaggene med i rettslokalet.

Hadde 100.000 dollar i ryggsekk

Kim bodde i kinesiske Macau, men var forholdsvis ofte i Malaysia. En politimann sa i retten onsdag at han hadde 100.000 dollar – tilsvarende ca. 800.000 kroner – i ryggsekken sin da han ble drept.

Nordkoreanske myndigheter har avvist at de har noen befatning med drapet. Saken er ikke omtalt i nordkoreanske medier. Liket ble imidlertid sendt dit i mars etter en diplomatisk batalje mellom de to landene.