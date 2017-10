FN vil svarteliste Saudi-Arabia og andre land i Jemen-koalisjonen

– Koalisjonens handlinger i Jemen gjør at den blir satt på listen over dem som dreper og lemlester barn. 683 barn ble ofre som følge av koalisjonens krigføring i 2016 og det foreligger 38 bekreftede rapporter om angrep mot skoler og sykehus, heter det i et utkast til FN-rapporten.

Store sivile tap: Drept i flyangrep i Jemen

Saudi-Arabia ble også forsøkt svartelistet av samme grunn i fjor, men daværende generalsekretær Ban Ki-moon omgjorde beslutningen etter at ledelsen i Riyadh truet med å trekke pengebidragene til FN.

Menneskerettighetsgrupper har siden lagt press på Bans etterfølger António Guterres, for å få ham til å sende et klart budskap til Saudi-Arabia om at landets krigføring i Jemen er uholdbar.

Behandles i Sikkerhetsrådet

Torsdag blir utkastet til årets svarteliste oversendt til FNs sikkerhetsråd, og fredag skal den etter planen offentliggjøres. Den endelige listen skal tas opp til debatt i Sikkerhetsrådet 31. oktober.

Houthi-militsen som grep makten i Jemens hovedstad Sana i september 2014, er også å finne på utkastet til svartelisten for brudd på barns rettigheter, og det samme er regjeringsstyrkene og militsen som er lojale overfor Jemens president Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) er også å finne på listen.

Krigsforbrytelser

Amnesty International og Human Rights Watch har tidligere anklaget Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein.

Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept siden Saudi-Arabia våren 2015 gikk til krig mot Houthi-opprørerne i spissen for en USA-støttet regional koalisjon, der blant andre De forente arabiske emirater deltar.

Saudi-Arabia oppga selv tidligere i år å ha gjennomført over 100.000 flyangrep mot mål i landet.

FN slo tidligere i år fast at Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise, der 17 millioner mennesker står på randen av hungersnød og en koleraepidemi herjer.

Våpensalg

Britiske Redd Barna håper Sikkerhetsrådet denne gangen vil ta Saudi-Arabia og de øvrige landene i Jemen-koalisjonen med på det den omtaler som skammens liste.

– Listen bør være en vekker for alle partene i Jemen-konflikten, samt land som støtter eller væpner dem, heter det i en uttalelse fra den britiske hjelpeorganisasjonen.

Norge er blant de land som selger våpen til De forente arabiske emirater, noe regjeringen har fått kritikk for.