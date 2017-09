Tre år gammel jente kåret til Nepals nye levende gudinne

Utvelgelsen av Nepals nye levende gudinne er ett av høydepunktene i den religiøse og nasjonale festivalen Dasain som i 15 dager setter sitt preg på landet Himalaya.

NAVESH CHITRAKAR / X02814

En komité av prester vurderte Trishna Shakaya opp mot fire andre små jenter. Før hun ble den utvalgte, studerte prestene hennes horoskop og undersøkte nøye at hun ikke hadde noen fysiske skader eller feil.

Den tre år gamle jenta skal nå etterfølge den forrige levende gudinnen, som har fylt 12 år og derfor skal erstattes.

– Det er vår tradisjon at når den levende gudinne fyller 12 år, må vi finne en ny, og letingen starter. Vi må være sikre på at gudinnen passer til å bringe lykke over vårt land, sier Gautam Shakya, en av prestene i komiteen, til nyhetsbyrået AP.

Den nye levende gudinnen ble av hundrevis av tilbedere brakt tempelet i Katmandu hvor hun nå skal bo til hun blir 12 år gammel.

Familien hennes var sterkt rørt over at jenta nå ikke lenger skal bo hjemme. men var også stolte over at hun ble den utvalgte.

– Hun er ikke bare vår datter, men den levende gudinne for hele landet. Jeg er lykkelig, men har også lyst til å gråte, sa Bijaya Ratna Shakya, jentas far.