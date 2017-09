Nazistene i Göteborg har lørdag begynt å marsjere mot sentrum av Göteborg.

Avisen Aftonbladet skriver på sin liveblogg at azistene har prøvd å ta en annen rute enn den de har fått tillatelse til. De skal også ga foldet ut sine flagg, til tross for at de ikke har fårtt tillatelse til det av politiet.

Motdemonstranter skal ha prøvd å bryte gjennom politiets sperreinger

Demonstrasjonen er organisert av Nordisk motstandsbevegelse (NMR).

Politiet har vært i høy beredsakp siden fredag og en rekke personer er sjekket og anholdt av politiet.

– Vi har undersøkt et antall personer for å sjekke om de har farlige kniver og annet på seg, sier politiets pressetalsmann Hans Lippens på nazistens samlingssted.

NMR venter at opp mot 1000 sympatisører vil delta i marsjen. Svenske medier skriver at antall motdemonstranter kan komme opp i 10.000.

Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Politiet bruker kroppskameraer

I forbindelse med marsjen er flere gater i byen sperret av, og vaktholdet er skjerpet blant annet ved sentralstasjonen.

Ifølge Aftonbladets reporter er det politi med skuddsikre vester på hvert gatehjørne. Politiet er blant annet utstyrt med kroppskameraer for å kunne dokumentere eventuelle lovbrudd.

Politibusser har også ankommet plassen der NMR skal starte marsjen. I løpet av morgenen ble det gjort en rekke kontroller av personer på plassen, men foreløpig er det ikke meldt om uro.

ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

Oslo-lederen er på plass

Politiet har pågrepet en utenlandsk statsborger på en buss i Helsingborg. Han er mistenkt for vold mot politiet etter å ha sparket en politimann i ansiktet.

Personen skal ha vært på vei mot demonstrasjonen i Göteborg.

GT Expressen skriver at også Oslo-lederen i Nordisk motstandsbevegelse er på plass. Også andre utenlandske ledere er der.

Demonstrasjonen og marsjen skal pågå mellom klokken 12 og 15 etter en nøye avgrenset rute i Göteborg.

Også flere andre personer er arrestert i Göteborg eller på vei inn i Sverige. I alt er syv personer arrestert med antatt kobling til demonstrasjonen.

I tillegg ble to tyske nazister pågrepet på Landvetter flyplass fredag. De skal ha hatt kniver i bagasjen.

Farligst i Sverige

NMR ble dannet i 1997 og er ett av de mest aktive høyreekstreme miljøene i Sverige og andre nordiske land i dag.

Bevegelsen hadde i sommer også planer om å marsjere i Fredrikstad, men flyttet til slutt marsjen til Kristiansand. Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) anser NMR som den farligste nynazistiske gruppen i Sverige.