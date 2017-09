Nazistene marsjerte i Göteborg: 35 personer er pågrepet

Nazistenes demonstrasjonstid i Göteborg er over, og gjennom dagen er 35 personer blitt pågrepet, opplyser politiet. Blant dem lederen av Nordisk motstandsbevegelse, (NMR), Simon Lindberg. Det bekrefter også NMR på sine nettsider.

– I tillegg er 21 andre personer blitt holdt tilbake, sier Jenny Wedén i politiet til Aftonbladet. I løpet av dagen ble også en politimann lettere skadet.

Politiet opplyser ikke hvor mange av de arresterte som er nazister, og hvor mange som er motdemonstranter.

Dersom det blir arrangert nazimarsj i Oslo, har Ingeborg Senneset et forslag til ruten.

Tre sammenstøt gjennom dagen

Rundt kl. 13.20 prøvde nazistene å gå en annen rute enn den de var tildelt, og med det bryte gjennom politiets sperringer. Det skjedde etter at motdemonstrantene kastet stein og andre gjenstander, ifølge politiet.

Det førte til store sammenstøt, og politiet satte inn ridende politi og arresterte flere personer.

Like før kl. 15 begynte motdemonstrantene å kaste steiner og fyrverkeri mot politiet ved Liseberg. Der ble også en sivilist lettere skadd. Dette skjedde uten at nazistene var til stede. Her ble 23 personer pågrepet, men én av dem fikk gå fordi personen var under 15 år.

Etter at nazistenes demonstrasjonstid var over, fortsatte uroen. Det oppsto det nye kamper, denne gangen angrep nazistene journalister og politiet.

Fikk ikke fullført marsjen

Aftonbladet skriver at rundt 500 nazister er med i marsjen, mens NMR selv forventet at opp mot 1000 sympatisører skulle møte opp.

Det er uklart hvor mange motdemonstranter som møtte opp, men de var i klart flertall. Ifølge Aftonbladet var det forventet at så mye som 10 000 mennesker kom til å delta i ulike protester – blant dem også voldelige venstreekstremister.

Nazistenes marsj skulle etter planen starte ved Svenska Mässan og avsluttes ved fotballarenaen Gamla Ullevi. På grunn av store mengder motdemonstranter og sammenstøt med politiet nådde de ikke frem dit innen klokken 15, som var tiden de fikk til å demonstrere.

Uroen fortsatte i omtrent to timer til før politiet fikk ordentlig kontroll på situasjonen. Da forlot nazistene stedet med eskorte fra politiet.

Høy beredskap i forkant

Politiet har vært i høy beredskap siden fredag, og en rekke personer ble sjekket og anholdt av politiet før demonstrasjonen.

I forbindelse med marsjen ble flere gater i byen sperret av, og vaktholdet ble skjerpet blant annet ved sentralstasjonen.

Underveis ble også det avsperrede området utvidet. Rett før klokken 17.30 opplyste politiet at nazistene hadde forlatt området, og at sperringene var fjernet.

FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN

– De tjener på en slik voldelig konfrontasjon

GT Expressen skriver at også Oslo-lederen i Nordisk motstandsbevegelse og andre utenlandske ledere var på plass.

NMR ble dannet i 1997 og er et av de mest aktive høyreekstreme miljøene i Sverige og andre nordiske land i dag.

Bevegelsen hadde i sommer også planer om å marsjere i Fredrikstad, men flyttet til slutt marsjen til Kristiansand. Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) anser NMR som den farligste nynazistiske gruppen i Sverige.

En ekspert VG har snakket med, mener at dagens voldelige opptøyer og arrestasjoner var akkurat det NMR ønsket seg.

– De tjener på en slik voldelig konfrontasjon, sier Terje Emberland, seniorforsker ved Holocaust-senteret til VG, og legger til at all presseoppmerksomheten demonstrasjonene får, er positivt for organisasjonen.

Demonstrasjonen sammenfaller med forsoningsdagen, også kjent som yom kippur. Det er den mest hellige og alvorlige dagen i den jødiske kalenderen, og derfor er det spesielt symboltungt at marsjen, som også var nær synagogen i Göteborg, var akkurat i dag.