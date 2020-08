Dette vet vi om dramaet rundt den kritisk syke russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj

En av president Vladimir Putins sterkeste kritikere har vært livstruende syk siden torsdag. Støttespillerne hans mener han er forgiftet. Nå er han flyttet til sykehus i Berlin under strengt vakthold.

Aleksej Navalnyj er blitt omtalt som Putins erkefiende. Pavel Golovkin/AP/NTB scanpix

Kort tid før klokken 9 lørdag morgen landet flyet med russiske og kritisk syke Aleksej Navalnyj i Berlin. Han skal få behandling på det velrenommerte Charite-sykehuset i hovedstaden, og helsetilstanden hans skal være stabil ifølge Jaka Bizilj, lederen av organisasjonen som sørget for evakueringen av Putin-kritikeren.

Navalnyj har siden torsdag vært livstruende syk som følge av det som kan være forgiftning. Det er så langt ikke stilt en tydelig diagnose.

Sykehuset skriver på Twitter at det skal gjennomføres grundige, diagnostiske undersøkelser. Sykehuset sier lørdag kveld at det ikke vil komme noen offisiell kommentar om tilstanden hans før mandag, ifølge NTB.

Navalnyj løftes ut av ambulanseflyet lørdag morgen. Michael Kappeler, DPA / NTB scanpix

– Etter undersøkelsene, og etter å ha konsultert familien, vil legene gi kommentarer på diagnosen og den videre behandlingen. Undersøkelsene vil ta noe tid, skriver sykehuset.

Navalnyj ble fraktet til sykehuset i Berlin i en militærambulanse eskortert av et titall kjøretøy fra politiet og militæret. Tyske medier melder at det er massivt vakthold utenfor sykehuset.

Navalnyj ble fraktet fra flyplassen til sykehuset i Berlin i en omfattende bilkortesje. FABRIZIO BENSCH, Reuters / NTB scanpix

Hvem er Aleksej Navalnyj?

Aleksej Navalnyj er en russisk opposisjonsleder, regimekritiker og blogger med millioner av følgere. Han er utdannet jurist og har vært leder for partiet Partija Progressa siden opprettelsen i 2013. Han har vært fengslet 13 ganger gjennom det siste tiåret.

Navalnyj blir omtalt som en av Putins argeste kritikere og har organisert en rekke demonstrasjoner mot presidenten.

Den russiske regjeringen holdt i juni en folkeavstemning for å stemme over en endring i grunnloven. 78 prosent stemte da ja til at Putin kan sitte som president til 2036. Navalnyj gikk hardt ut mot lovendringen og kalte den «en kjempestor løgn».

Navalnyj er blitt arrestert en rekke ganger i Russland. Her fra en rettsseanse i 2018. Pavel Golovkin, AP / NTB scanpix

Han har vært utsatt for fysiske angrep tidligere og hevdet senest i fjor at han var blitt forgiftet med et ukjent kjemisk stoff mens han var fengslet i Moskva. Legene mente det var snakk om en allergisk reaksjon. Og i 2017 kastet noen grønn desinfeksjonsvæske i ansiktet hans utenfor kontoret i Moskva. Dette ga ham brannsår i øynene.

Fakta Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og Youtube. Utdannet jurist. Bor i Moskva, er gift og har to barn. Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. I 2008 ekskludert fra det liberale partiet Jabloko, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. Leder for det lille Partija Progressa – Partiet for fremskritt – siden opprettelsen i 2013. Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013. Har vært pågrepet og stilt for retten for underslag en rekke ganger. Dømt til betinget fengsel i juli 2013 og desember 2014. Han hevder selv at disse har vært politisk motivert. Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva. Nominert til Sakharovprisen i 2019. Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia Vis mer

Hvordan ble han syk?

Navalnyj skal ha drukket en kopp te på flyplassen i den sibirske byen Tomsk torsdag morgen før avgang tilbake til Moskva. Det er det eneste han skal ha drukket denne morgenen. Navalnyj skal ha vært i byen for å verve frivillige ifølge sin egen Instagram.

Dette bildet figurerer nå i russiske medier og viser Aleksej Navalnyj som drikker te på flyplassen i Omsk. Bildet ble opprinnelig lagt ut på Instagram av en passasjer som tok samme fly som Navalnyj. Vedkommende filmet senere at politikeren fikk hjelp av helsepersonell på flyet. djpavlin/Instagram

Regimekritikeren kollapset på flyet. Det måtte nødlande i Omsk, der han ble fraktet til sykehus med ambulanse og senere lagt i respirator og koma på intensivavdelingen. På sosiale medier florerer det videoer av opposisjonslederen i store smerter på flyet.

Navalskyjs støttespillere mener opposisjonspolitikeren er blitt forgiftet. Talskvinne Kira Jarmysj har meldt saken til russisk politi og viser til at leger har sagt at «giften ble absorbert raskere på grunn av den varme væsken».

En protest til støtte for guvernør Sergej Furgal i den russiske Khabarovsk-regionen øst for Moskva lørdag. «Putin, slutt med å forgifte mennesker, Aleksej, du må overleve!», står det på plakaten. Igor Volkov/AP/NTB scanpix

Overlegen ved sykehuset i Omsk sa torsdag at Navalnyjs tilstand var alvorlig.

Fredag sa Ivan Zjdanov, en av Navalnyjs allierte, at politiet hadde funnet et svært farlig stoff i Navalnyjs kropp, men at myndighetene nekter å oppgi hva slags stoff det er.

Russiske leger ved sykehuset i Omsk avviste samtidig at det er funnet gift i blodet hans.

Aleksej Navalnyjs kone Julia, og hans bror Oleg, fotografert utenfor sykehuset i Omsk fredag. Timer senere, natt til lørdag, ble regimekritikeren fløyet til Berlin der han nå er innlagt på sykehus. Evgeniy Sofiychuk/AP/NTB scanpix

Hvorfor ble han flyttet til Berlin?

Både Frankrike og Tyskland har tilbudt seg å hjelpe Navalnyj, og et tysk ambulanseteam konkluderte med at han kunne flyttes fredag. Ambulanseflyet med Navalnyj lettet med kurs for Berlin natt til lørdag.

Sykehuset i Omsk der Navalnyj først ble innlagt med store smerter, er dårlig utstyrt, ifølge regimekritikerens team.

Den personlige legen hans Anastasia Vasiljeva, sa torsdag at hun hadde bedt Kreml om hjelp til å få flyttet Navalnyj til et europeisk sykehus. Russiske myndigheter har imidlertid holdt igjen forflyttingen, og begrunnet det med at tilstanden hans var for alvorlig.

Ambulansen med opposisjonslederen ankom sykehuset i Berlin under tungt politivakthold. Markus Schreiber, AP / NTB scanpix

Vasiljeva sa i et intervju fredag at hun trodde myndighetene forsøkte å holde ham igjen lenge nok til at giften hun mener han har fått, skulle forsvinne fra systemet hans og bli umulig å identifisere.

Sykehuset i Omsk sier at deres testresultater ikke støtter opp om Vasiljevas teori.

Fredag kveld ga sykehuset grønt lys til å forflytte Navalnyj til Berlin.

Kan russiske myndigheter ha forgiftet opposisjonslederen?

Navalnyjs støttespillere mener at president Vladimir Putin må ta ansvaret for det de mener er forgiftning av Aleksej Navalnyj.

Det spekuleres heftig rundt innleggelsen. I Russland har ti regimekritikere mistet livet på under 20 år.

Men skulle dette vise seg å komme fra myndighetene i landet, er timingen til den antatte forgiftningen merkelig, mener russlandsforsker Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

– Et slikt angrep på Navalnyj vil potensielt kunne fungere som gnisten som tenner opposisjonsmiljøet i Russland. I oppkjøringen til valget i september skulle en tro Kreml ville gjøre alt for å unngå å fremprovosere noe slikt, sier han.

Geir Flikke, professor i Russland-studier ved Universitetet i Oslo, minner om at det er turbulent og mye som skjer i Russland akkurat nå:

– Det blir spekulasjon fra min side, men la oss si det slik: Navalnyj har vist en evne til å kanalisere protester. Det man imidlertid ofte glemmer, er at samme mann også blir et talerør for stemninger som allerede finnes i folk, sier Flikke til Aftenposten.

Russland-professoren mener Navalnyj er blitt så synlig fordi han har klart å finne frem til et språk som unge mennesker forstår, og han er omtalt i mediene og i offentligheten som en uredd korrupsjonsjeger.

Alexej Navalnyj er en ivrig tilhenger og organisator av protester. Her deltar han på en massesamling i Moskva. Evgeny Feldman/SP/NTB scanpix

Hvordan etterforskes saken?

Amnesty International bad Russland torsdag om å iverksette en rask og uavhengig etterforskning av hva som har skjedd.

Fredag ga Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg Russland haste-pålegg om å sikre Aleksej Navalnyj medisinsk hjelp, ifølge NTB. De ga også pålegg om å gi familien hans tilgang til journalen hans, og bad om at han blir undersøkt av leger som familien hans har utpekt.

