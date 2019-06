Arash Rad (30) setter seg ved pianoet i kjelleren på Frivillighuset i Gentofte utenfor København. Iraneren sier at han foretrekker Grieg, men har lært seg stykker av den danske komponisten Carl Nielsen. Det er tross alt musikk han vil leve av, og det er i Danmark han vil bo, etter at han flyktet fra Iran for fem år siden.

Rad har merket at reglene for oppholdstillatelse er strammet inn. Fornyelsen han fikk, var kortere enn den første. Men han er optimistisk og tror han får bli i Danmark. Kirsten Bech, pensjonert lærer og frivillig medhjelper, lytter. Hennes erfaring er at mange flyktninger er langt mer bekymret enn Rad.