Restaurantgjester fikk vin til over 50.000 kroner ved en feil

Restauranten Hawksmoor Manchester har skapt mye blest på Twitter etter at de la ut denne meldingen torsdag formiddag.

Restauranten skriver at de håper gjesten – som ved en feil fikk en vin til over 50.000 kroner (4.500 pund) – hadde en fin kveld.

BBC skriver at meldingen har fått mye oppmerksomhet. Flere Twitter-brukere roser ledelsen for ikke å kritisere den uheldige servitøren, mens andre ser det humoristiske i situasjonen.

Ifølge restauranten bestilte gjesten en flaske Bordeaux-vin av typen 2001 Chateau Pichon Longueville Contesse de Lalande til 260 pund. En talsperson sier: «Det var en travel kveld og et hendelig uhell. En av servitørene forvekslet flasken med en annen Bordeaux-vin fra samme årgang. Kunden oppdaget ikke feilen og det var først senere at restauranten skjønte hva som hadde hendt».

The Guardian har snakket med en av restaurantens grunnlegger, Will Beckett, som sier at de som bestilte vinen var gjester i baren. Feilen ble oppdaget rett før bargjestene bestemte seg å bestille en ny flaske – av samme type.

– De ble da vennlig henstilt om ikke å bestille samme type vin, uten at de ble gjort oppmerksomme på feilen, sier Beckett til avisen.

Her kan du lese mer om vinen 2001 Chateau le Pin Pomerol som gjestene fikk servert.