Teorien har lenge vært til stede i høyreradikale miljøer i Europa, men ny forskning viser at den omfavnes av langt flere enn kun dem som hører til de minste og mest radikale miljøene.

I løpet av et halvår er konspirasjonsteorien om at hvite europeere bevisst blir erstattet av innvandrere, blitt referert til av gjerningspersoner for to skytemassakrer: