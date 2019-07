Hundrevis av migranter håper å slippe inn i USA før nye forskrifter

Men mest sannsynlig blir de avvist som følge av de nye forskriftene, som snur opp ned på den mangeårige beskyttelsen folk på flukt fra vold og undertrykkelse i sine hjemland kunne håpe på.

Forskriftene skulle tre i kraft tirsdag, men to borgerrettsgrupper gikk straks til sak mot Trump-administrasjonen i føderale domstoler i San Francisco og Washington.

– Dette er det mest ekstreme forsøket fra Trump-administrasjonens side hittil for å få til et forbud mot asyl. Dette er et klart brudd på både hjemlig og internasjonal rett, sier Lee Gelent i American Civil Liberties Union (ACLU) som står bak San Francisco-søksmålet.

Nektes å søke asyl

I henhold til de nye reglene vil alle migranter og asylsøkere som passerer gjennom et annet land på vei til USA, bli nektet å søke om asyl.

De fleste av migrantene som kommer til grensen i år, har kommet gjennom Mexico, noe som gjør det omtrent umulig å få asyl.

De fleste av dem er mellomamerikanere fra Guatemala, Honduras og El Salvador, men mange kommer også fra Cuba og Haiti, og det er en økende strøm av afrikanere som har tatt seg frem via Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Mexico.

President Donald Trump har lenge klaget over at immigranter utnytter USAs asylsystem for å komme seg inn i USA, og hans administrasjon har lagt frem en rekke tiltak for å begrense deres muligheter.

Avvist av domstolene

Men mange av tiltakene er blitt avvist av domstolene, med ett viktig unntak, nemlig en regel om at visse asylsøkere må vente i Mexico mens søknadene deres blir behandlet. Rundt 20.000 er sendt tilbake til Mexico, og ytterligere tusener er på ventelister bare for å få et intervju.

I henhold til de nye reglene vil alle asylsøkere som ikke har søkt om asyl i minst ett land på veien og fått søknaden avvist, bli avvist i USA og fløyet rett hjem.

Blant dem som tirsdag stilte opp på grensen, var cubanere, som USA ikke lett kan sende hjem fordi Cuba nekter å ta dem imot, og folk fra Kamerun, som har rømt fra en statlig offensiv mot det engelsktalende mindretallet i landet.

De har fløyet til Ecuador, der afrikanere ikke trenger visum, og derfra reist gjennom syv land, på busser og tog og til fots for å komme frem til grensen til USA og kanskje bli avvist og sendt tilbake til Afrika.