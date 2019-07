En serie saker om vold og mishandling har i det siste sjokkert russere og startet en heftig debatt om holdninger til vold i nære relasjoner, skriver Thomson Reuters Foundation.

Rundt én av fem russiske kvinner har vært utsatt for vold fra partneren, ifølge offisielle anslag, og menneskerettighetsaktivister sier at fraværet av lover og regler gjør mange svært sårbare.

De to som står bak kampanjen, Aljona Popova og Aleksandra Mitrosjina, oppfordrer kvinner til å tegne kutt og blåmerker på ansiktet med sminke og dele bildene i sosiale medier med hashtagen «Jeg ville ikke dø» på russisk.

«Jeg var et offer for vold i hjemmet,» skriver Marina Sabodina på en Instagram-post ved siden av et foto med en strek av blod trukket over ansiktet. «Jeg vet hvordan det er hvis du er redd for å dra hjem eller være alene med din kjære».

Straff for å slå og sparke: En bot

Russisk lov definerer ikke familievold som en forbrytelse, og gir ingen muligheter for besøksforbud for voldelige partnere, ifølge Human Rights Watch.

Myndighetene avkriminaliserte noen former for vold i nære relasjoner i 2017, noe flere russere mente undergravde kvinners beskyttelse mot mishandling.

Tilhengerne av avkriminaliseringen sa at det ble gjort for å beskytte foreldres rett til å oppdra sine barn og redusere statens muligheter til å blande seg inn i familielivet.

Slag, spark eller annen vold som gir fysisk smerte, men ikke fører til helseskader, straffes etter lovendringen bare med administrativ bot. Forutsetningen er at den voldelige handlingen ikke gjentas mer enn en gang i året.

«Vold mot barn eller kone vil dermed behandles som å kjøre på rødt lys eller trykke for hardt på gasspedalen,» som Aftenpostens korrespondent skrev da lovendringen ble vedtatt i 2017.

В России 16 млн жертв домашнего насилия (Росстат). В России защищается насильник, а не жертва. Жертве говорят: «будет... Posted by Alena Popova on Friday, July 19, 2019

Flere voldssaker har ført til protester

På Instagramposter som har fått mer enn 400.000 «likes» denne uken, har Popova og Mitrosjina gjengitt eksempler på forbrytelser som de mener ikke ville skjedd hvis beskyttende tiltak hadde vært satt i verk.

«Saken med Khatsjaturian-søstrene ville ikke eksistert i det hele tatt hvis staten hadde grepet inn i tide og utstedt et besøksforbud», skrev Popova og refererte til tre søstre som ble tiltalt for drapet på sin voldelige far.

Aftenposten skrev nylig om denne saken, som også utløste en debatt om vold i hjemmet i Russland, ifølge The Guardian. I Moskva samlet flere hundre personer seg utenfor hovedkvarteret til byrået som sto bak etterforskningen. Flere kulturpersonligheter tok også søstrene i forsvar.

Underskriftskampanje for ny lov

En underskriftskampanje som lenkes til Facebookpostene krever en ny lov og er underskrevet av mer enn 580.000 mennesker.

I desember viste en meningsmåling utført for en russisk tankesmie (Public Opinion Foundation) at 55 prosent av russere synes vold i familien må behandles som en forbrytelse. Bare én av fire støttet lovendringen fra 2017.

Etter at kampanjen var lansert, sa lederen for det øverste hus i det russiske parlamentet at lovgiverne nå skulle se på hvordan voldsofres beskyttelse kan styrkes.

Popva sier derfor at håpet stiger om at et lovforslag kan bli fremmet og vedtatt.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen konkluderte tidlig i juli med at Russland hadde mislyktes i å beskytte en kvinne som var overfalt, bortført og forfulgt av sin tidligere partner.

Kilde: The Thomson Reuters Foundation. En stiftelse som fremmer fri og uavhengig journalistikk og menneskerettigheter.

