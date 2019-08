Minst 13 døde i tyfon i Kina

I tillegg er 16 personer meldt savnet, melder statlig fjernsyn i Kina.

Tyfonen traff land klokken 1.45 natt til lørdag. Over 200 hus har rast sammen og 3.200 boliger er påført skader i uværet.

Over 1 million mennesker, blant dem 253.000 i storbyen Shanghai, ble evakuert før tyfonen traff land, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

2.100 flygninger og noen togavganger ble innstilt, og høyhastighetslinjen mellom byen og den internasjonale lufthavnen Pudong ble stengt.

Prognosene viste først at værsystemet skulle avta i vindstyrke etter at det feide over Taiwan og Japan torsdag og fredag, men det var likevel sendt ut sterke advarsler om store nedbørsmengder, bølgehøyder og sterke vindkast.

Da Lekima feide inn over byen Wenling tidlig lørdag morgen ble tusenvis av trær meid i bakken og boliger rasert. Vann og vind medførte at et stort antall husholdninger var uten strøm.

Tyfonen Lekima er ventet å bevege seg over land langs kysten mot Shanghai.

I Shanghai og i provinsene Anhui, Fujian, Jiangsu og Zhejiang er det ventet store nedbørsmengder og oversvømmelser. Myndighetene har sendt ut varsler om mulige jord- og leirskred og flom.