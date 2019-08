Flere gjerningspersoner for høyreekstreme terrorangrep har så langt i 2019 blitt koblet til 8chan, som anses for å være et høyrenasjonalistisk forum. Mye av innholdet på nettstedet preges av hat mot kvinner, innvandrere og jøder.

19 minutter før angrepet mot kjøpesenteret i El Paso i delstaten Texas, skal 21 år gamle Patrick Crusius ha ifølge blant annet The New York Times lastet opp et høyreekstremt manifest på nettforumet. Der annonserte han starten på angrepet.

Skulle det bli bekreftet at manifestet er forfattet av 21-åringen, vil dette være tredje gang på under et halvt år at 8chan er blitt brukt til å annonsere et høyreekstremt angrep, skriver den nettbaserte gravegruppen Bellingcat.

Christchurch: 15. mars gjennomførte en 28 år gammel australier to angrep mot to moskeer i Christchurch på New Zealand. 50 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet.

15. mars gjennomførte en 28 år gammel australier to angrep mot to moskeer i Christchurch på New Zealand. 50 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet. Synagoge-skyting: 27. april ble en person drept og tre skadet da en 19 år gammel mann åpnet ild inne i en synagoge i byen Poway, litt nord for San Diego i California.

27. april ble en person drept og tre skadet da en 19 år gammel mann åpnet ild inne i en synagoge i byen Poway, litt nord for San Diego i California. El Paso i Texas: 3. august ble 20 personer drept og 25 skadet da en 21 år gammel mann startet å skyte inne på et kjøpesenter i grensebyen El Paso.

Skjermdump fra 8.chan

– Forsøker å overgå hverandre i å være jævlig

Journalist og forfatter Lasse Josephsen, skriver for tiden på en bok om den såkalte incel-kulturen. Incel står for «involuntary celibate», ufrivillig sølibat, og brukes for å omtale hovedsakelig heteroseksuelle menn som ikke greier å få seg sex eller kjæreste, som deltar i en form for internett-fellesskap for unge. Ofte bruker de 8chan til å kommunisere med hverandre.

Han trekker frem at ved å publisere manifestet på 8chan, får gjerningspersonene sikret at dokumentet spres raskt. Det når også ut til den «riktige» målgruppen.

– Christchurch-manifestet hadde så mange innsidevitser, som bare kunne forstås av 8chan-brukere. Slik henvendte han seg til en allerede eksisterende subkultur. Det samme forsøkte gjerningsmannen etter synagogeangrepet i Poway, men han drepte ikke mange nok for dem og blir derfor gjort narr av, sier Josephsen.

Mark Mitchell, AP / NTB scanpix

8chan er et utskudd av 4chan, et annet nettforum preget av rasisme og høyreekstremisme. 8chan anses som enda mer ekstrem og under enda mindre kontroll. Det domineres av høyrenasjonalisme, kvinnehat og «trolling». Inne på nettstedet risikerer du å se bilder og videoer av lik etter angrepet i El Paso.

– Brukerne hausser og trekker hverandre opp. De forsøker å overgå hverandre i å være jævlig. De høyreradikale var opprinnelig aktive på 4chan, men det ble etter hvert for «mildt» for dem, forteller Josephsen.

Rudy Gutierrez, AP / NTB scanpix

Hyller angrepet og viser skadefryd

8chan var raske med å fjerne det opprinnelige innlegget fra El Paso-skytteren hvor manifestet ble delt. Men skaden har allerede skjedd, mener Josephsen. Han forteller at det er ikke sympati med ofrene eller pårørende som dominerer 8chan etter et slikt angrep.

– Det du finner er konspirasjonsteorier om at angrepet ikke er ekte, at det er jødene som står bak, at drapsmannen var jødisk, noen som hyller angrepet og andre som viser skadefryd overfor ofrene. Til syvende og sist så har det vært helt Texas inne på disse nettforumene i lang tid, sier Josephsen.

Han mener det ikke er sympati med ofrene som er grunnen til at 8chan fjernet manifestet, men av frykt for å bli direkte koblet til drapsmannen.

– Det ligger fortsatt bilder og videoer av ofrene. Det er ikke sånn at 8chan har noe imot at andre legger ut drapsvideoer.

Denis Poroy/ AP / NTB scanpix

Grisebonde og lydbok-selger står bak

Mens andre lignende nettsider og forum sliter med å finansiere driften, er ikke dette tilfellet for 8chan. Det er takket være eier Jim Watkins, som tjenestegjorde i den amerikanske hæren og nå driver en grisefarm på Filippinene, ifølge nettstedet Buzzfeed.

Han startet med å tjene penger på pornografi på slutten av 1990-tallet. Men gikk senere over til å selge lydbøker, som han selv har bidratt til å lese inn, med alt fra skjønnlitteratur, kokebøker til erotiske noveller.

Watkins tok over kontrollen av 8chan etter at grunnlegger Fredrick Brennan «kuttet alle bånd» med siden. Det skjedde etter at 8chan ikke var raske nok til å fjerne manifestet etter Christchurch-massakren i mars.

Watkins selger ikke lydbøkene direkte, men via Amazon. Nettbutikken er avgjørende for at 8chan kan holde driften gående.

Han har tidligere sagt at folk som han ikke ønsker å få nyhetene fra The New York Times eller The Washington Post, som han omtaler som falske nyheter og propaganda, ifølge Buzzfeed.

Rasistisk forgjenger

Nettstedet Vice analyserte tidligere i år over en million kommentarer på 8chans forgjenger 4chan. Analysen viser at rasistiske ytringer eller andre hatefulle ytringer på bakgrunn av religion, seksualitet og kjønn hadde økt med 40 prosent siden 2015.

Mange forskere mener derimot at innholdet på 8chan er langt mer rasistisk, ifølge Vice.

I etterkant av Christchurch-massakren tidligere i år, publiserte Institute for Strategic Dialogue (ISD) en rapport om ideologien og narrativene som motiverte til angrepet. Også da ble manifestet publisert på 8chan. Ifølge ISD bruker høyreekstreme nettforumet aktivt for å spre ideen om at etnisk hvite innbyggere blir erstattet av innvandrere.