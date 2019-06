Soldater pågrepet etter drap og voldtekt av demonstranter i Sudan

Opplysningene om pågripelser er ikke bekreftet fra uavhengig hold, men blir sett på som et forsøk på å blidgjøre protestbevegelsen som i flere måneder har holdt demonstrasjoner med krav om sivilt styre.

Over 100 demonstranter skal ha blitt drept da sikkerhetsstyrker og regjeringsvennlig milits slo til mot en protestleir i Sudans hovedstad Khartoum i forrige uke. Militærjuntaen har erkjent at 61 ble drept, blant dem tre medlemmer av sikkerhetsstyrkene.

Anklages for voldtekter

Soldater fra RFS-militsen anklages også for å ha voldtatt demonstranter under forrige ukes aksjon i Khartoum.

Legeforeningen i landet, som står protestbevegelsen nær, opplyser til The Guardian at minst 70 skal ha blitt voldtatt, og sykehuskilder opplyser at de har behandlet både kvinnelige og mannlige ofre.

Voldtektene skal ha skjedd for å spre skrekk og skremme demonstrantene bort fra området rundt landets forsvarsdepartement.

RFS-militsen regnes som en avlegger av den fryktede janjaweed-militsen, som i årtier har terrorisert sivilbefolkningen i Darfur-regionen vest i Sudan.

– Soldater vil bli stilt til ansvar

Militærjuntaen opplyste tirsdag i en kunngjøring at flere soldater er pågrepet og vil bli stilt til ansvar for drap på demonstranter.

– Vi forsikrer at de skyldige vil bli stilt til ansvar i tråd med de lover og regler som gjelder, heter det i kunngjøringen fra Det militære overgangsrådet (TMC), gjengitt av Al Jazeera.

Sudan har opplevd omfattende politisk uro siden desember. I april ble landets mangeårige president Omar al-Bashir tvunget til å gå av, og landet har siden vært styrt av en militærjunta under ledelse av general Abdel Fattah al-Burhan.

Forsøker å megle

En bredt sammensatt protestbevegelse krever snarlig overgang til sivilt styre, men forhandlingene med militærjuntaen har ikke ført frem.

Flere afrikanske ledere har forsøkt å megle i konflikten, blant dem Etiopias statsminister Abiy Ahmed, men uten å lykkes. Mandag ble det kjent at USA sender sin toppdiplomat for Afrika, Tibor Nagy, til Khartoum for å gjøre et forsøk.

– Han vil be om at volden mot sivile opphører og at partene arbeider for å opprette stabile samarbeidsforhold, slik at samtaler kan gjenopptas, heter det i en kunngjøring.

Tirsdag kveld melder nyhetsbyrået AFP at partene, ifølge Etiopias utsending, snart skal møtes for nye samtaler. Demonstrantene skal ha gått med på å avslutte protestaksjonene, melder samme kilde.