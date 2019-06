Saken blir oppdatert

Klokken 20 stengte valglokalene. Da ble også de første valgdagsmålingene offentliggjort. Dette er målinger som gjort blant velgere som har stemt i dag. Men de er ikke det endelige resultatet. Målingene må derfor tas med forbehold.

Men både TV2 og Danmarks radios valgdagsmålinger viser at det er rødt flertall i Folketinget, og at de røde partiene får 90 mandater. Det er 175 seter i den danske nasjonalforsamlingen.

Halvering

Men målingene viser at sosialdemokratene går noe tilbake fra forrige valg, da de ga fra seg regjeringsmakten. At den røde siden får flertall nå skyldes at de andre partiene på rød side går kraftig frem og at Dansk Folkeparti risikerer å bli halvert.

Det er mye som tyder på at valgdeltagelsen har vært stor.

I valglokalet til femte krets i København-bydelen Nørrebro Syd kunne valgfunksjonærene glede seg over godt oppmøte alt tidlig i onsdag formiddag. Klokken 14 hadde 59, 1 prosent stemt, mot kun 44,2 på samme tid ved forrige folketingsvalg.

Akkurat denne valgkretsen er en av de aller rødeste i hele Danmark, og også blant de yngste. Det er et tidligere arbeiderstrøk, men med mange studenter.

Torgeir Strandberg

Fakta: Valget i Danmark Det skal velges 175 representanter til Folketinget. I dag ledes Danmark av en borgerlig regjering med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spissen. 13 partier stiller i folketingsvalget, blant annet det innvandringsfiendtlige partiet til rasismedømte Rasmus Paludan. Sperregrensen for å komme inn på Folketinget er 2 prosent. Det er ventet at det endelige valgresultatet er klart kl. 23 onsdag kveld. X

Derfor stemte de

Kanskje hadde det strålende været og temperaturen på 27 grader fått folk til å ta i bruk stemmeseddelen? Eller var forklaringen at årets valg ble lagt til en fridag, selve grunnlovsdagen. Men det var noe annet som dro gymnasiast og førstegangsvelger Hanin Elzine til valglokalet.

– Klimadebatten og innvandringsdebatten er merkesaker for meg. Derfor blir det Radikale Venstre for meg, sier Elzine.

Torgeir Strandberg

Selv om Socialdemokratiet overtar makten, trenger partiet støtte fra Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

– Jeg synes Socialdemokratiet har hellet mot Dansk Folkeparti de siste årene. Det er jeg ikke begeistret for. Men hvis de skal samarbeide med Radikale Venstre, vil de nok stilt overfor noen krav, sier 18-åringen.

Torgeir Strandberg

Klima og innvandring

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fra det borgerlige partiet Venstre skrev ut nyvalg 7. mai og la det til grunnlovsdagen 5. juni. Det var i siste liten før folketingsperioden utløp 17. juni.

Valgkampen har vært preget av diskusjon om klima, innvandring og velferd. Det siste har blant annet dreiet seg om lavere pensjonsalder for sliterne. Et stort spenningsmoment knyttet til årets valg er om de to innvandringsfiendtlige partiene Stram Kurs og Nye Borgerlige kommer over sperregrensen til Folketinget. Grensen for å komme inn i Folketinget er på 2 prosent oppslutning i Danmark, mot 4 prosent i Norge.

Det er bare halvannen uke siden siste gang danskene gikk til valgurnene, i forbindelse til EU-valget. Da gjorde regjeringspartiet Venstre det overraskende godt, og ble størst, mens Dansk Folkeparti ble halvert.

Professor i statsvitenskap, Kasper Møller Hansen, ved Københavns universitet mener at Socialdemokratiets vridning mot høyre i innvandringspolitikken har gjort at partiene til venstre har overtatt stemmer fra de mest venstreorienterte velgerne deres, men at Mette Fredriksen har plukket stemmer fra sentrum og høyre. Det har gått utover høyresiden og spesielt Dansk Folkeparti.

