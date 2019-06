Ved 23.30-tiden var så stor del av stemmene talt opp og prognosene så klare at statsminister Lars Løkke Rasmussen satte seg i bilen og kjørte til Folketinget på Christiansborg. Underveis erkjente han nederlaget til TV2 og sa at han ville dra til dronning Margrethe og be henne gi Mette Frederiksen regjeringsoppdraget.

– I morgen skal jeg ta en tur og hilse på hennes majestet Dronningen. Slik saken står nå, vil et flertall peke på Mette Frederiksen, og så må hun få en sjanse til å danne regjering. Det tror jeg ikke blir lett for henne, sa statsministeren til TV2.

Like etter ble Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen klappet inn hos sine egne, til lyden av Queens Don`Stop Me Now:

– Danmark skal ha en ny regjering.

- Dette er det første klimavalget i Danmarks historie.

Det feier en rød vind over Danmark. Den røde blokken blir klart større enn den borgerlige.

Socialdemokratiet står omtrent på stedet hvil.

Støttepartiene på den røde siden, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti går kraftig frem.

Statsministerens parti, Venstre, går mest frem - men vil miste makten på grunn av tilbakegangen til de andre blå partiene.

Dansk Folkeparti blir halvert.

De røde ligger an til å få 91 mandater, de borgerlige 75.

Halvering

Men målingene viser altså at sosialdemokratene ikke får den oppgangen de hadde håpet på. At den røde siden får flertall nå, skyldes at de andre partiene på rød side går kraftig frem.

I en av Danmarks rødeste valgkretser hadde folk mobilisert på valgdagen.

I valglokalet til femte krets i København-bydelen Nørrebro Syd kunne valgfunksjonærene glede seg over godt oppmøte alt tidlig i onsdag formiddag. Klokken 14 hadde 59, 1 prosent stemt, mot kun 44,2 på samme tid ved forrige folketingsvalg.

Akkurat denne valgkretsen er en av de aller rødeste i hele Danmark, og også blant de yngste. Det er et tidligere arbeiderstrøk, men med mange studenter.

Fakta: Valget i Danmark Det skal velges 175 representanter til Folketinget. I dag ledes Danmark av en borgerlig regjering med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spissen. 13 partier stiller i folketingsvalget, blant annet det innvandringsfiendtlige partiet til rasismedømte Rasmus Paludan. Sperregrensen for å komme inn på Folketinget er 2 prosent. X

Hvem er hvem?

I Danmark tilhører følgende partier den røde blokken: Socialdemokratiet (Aps søsterparti), Radikale Venstre, Enhedslisten (som er Rødts søsterparti) og Socialistisk Folkeparti. Socialdemokratenes leder Mette Frederiksen sa før valget at hun ville danne en mindretallsregjering, men hun er avhengig av at de andre røde partiene ikke stemmer mot den.

Den blå blokken består av det konservative partiet Venstre, Det konservative folkepartiet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Derfor stemte de

Kanskje hadde det strålende været og temperaturen på 27 grader fått folk til å ta i bruk stemmeseddelen? Eller var forklaringen at årets valg ble lagt til en fridag, selve grunnlovsdagen. Men det var noe annet som dro gymnasiast og førstegangsvelger Hanin Elzine til valglokalet.

– Klimadebatten og innvandringsdebatten er merkesaker for meg. Derfor blir det Radikale Venstre for meg, sier Elzine.

Selv om Socialdemokratiet overtar makten, trenger partiet støtte fra Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

– Jeg synes Socialdemokratiet har hellet mot Dansk Folkeparti de siste årene. Det er jeg ikke begeistret for. Men hvis de skal samarbeide med Radikale Venstre, vil de nok stilt overfor noen krav, sier 18-åringen.

Fakta: Dette er de danske partiene * Venstre, et borgerlig og liberalt parti. Står for en streng asylpolitikk, men vil ha lettere adgang for utenlandsk arbeidskraft. Ønsker skattestopp, unntatt når det gjelder klima og miljø. * Socialdemokratiet. Aps søsterparti. Vil ha bedre offentlig velferd og et tryggere arbeidsliv. Økte skatter og arveavgift. Vil ha ny tidligpensjon til «sliterne». Streng asylpolitikk med tak på antall ikke-vestlige innvandrere, asylsentre i utlandet og ingen kvoteflyktninger inntil videre. * Dansk Folkeparti. Høyrepopulistisk parti som ønsker asylstopp, grensekontroll og færre velferdsordninger for innvandrere. Partiet er også kritisk til EU og har et sterkt fokus på eldreomsorg. * Radikale Venstre. Liberalt og grønt parti. Søsterpartiet til norske Venstre, men tilhører rød blokk i Danmark. Ønsker en tett tilknytning til EU og en felles europeisk flyktningpolitikk. Vil øke pengestøtten til flyktninger. * Socialistisk Folkeparti. Søsterpartiet til norske SV. Vil avskaffe taket på sosialhjelp og ha flere elbiler og billigere tog. Flere ansatte i helse- og sosialsektoren. * Det Konservative Folkepartiet. Søsterpartiet til Høyre. Sitter i regjering med Venstre og Liberal Alliance. Går inn for brede skattekutt og vil skjerpe straffene for kriminalitet begått i såkalte gettosoner. * Liberal Alliance. Deltar i den nåværende regjeringen. Vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor. Private aktører skal ta over en større del av velferden. * Kristendemokratene. KrFs søsterparti. Ønsker å styrke familiepolitikken ved å innføre rett til deltid og gratis parterapi. Er imot særlover for enkelte boligområder. Ønsker sterkere innsats for sosialt utsatte. * Enhedslisten. Rødts søsterparti. Vil presse fram en grønn omstilling med flyavgifter og forbud mot bensin- og dieselbiler. Vil øke antall ansatte i den offentlige velferdssektoren. Åpner for 2.000 kvoteflyktninger i året. * Alternativet. Klima er partiets hjertesak. Vil ha en stor grønn omstilling som skal styres av et grønt superdepartement. Ønsker 30-timers arbeidsuke for å fjerne stress-samfunnet. * Nye Borgerlige. Et nytt parti på ytre høyrefløy som vil ha asylstopp, og som mener at islam strider imot demokratiet. Står for en liberalistisk økonomisk politikk. * Stram Kurs: Ønsker et samfunn med kun etniske dansker. Ustraffede dansker skal kunne bære våpen. Går inn for forskjellsbehandling mellom etniske dansker og utlendinger. * Klaus Riskær Pedersen: Et nytt parti som bærer partistifterens navn. Vil avskaffe inntektsskatten og selskapsskatten. Vil ha et klimavennlig landbruk. Kilde: NTB og Politiken X

Klima og innvandring

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fra det borgerlige partiet Venstre skrev ut nyvalg 7. mai og la det til grunnlovsdagen 5. juni. Det var i siste liten før folketingsperioden utløp 17. juni.

Valgkampen har vært preget av diskusjon om klima, innvandring og velferd. Det siste har blant annet dreiet seg om lavere pensjonsalder for sliterne. Et stort spenningsmoment knyttet til årets valg er om de to innvandringsfiendtlige partiene Stram Kurs og Nye Borgerlige kommer over sperregrensen til Folketinget. Grensen for å komme inn i Folketinget er på 2 prosent oppslutning i Danmark, mot 4 prosent i Norge.

Har lekket til venstre

Professor i statsvitenskap, Kasper Møller Hansen, ved Københavns universitet mener at Socialdemokratiets vridning mot høyre i innvandringspolitikken har gjort at partiene til venstre har overtatt stemmer fra de mest venstreorienterte velgerne deres, men at Mette Fredriksen har plukket stemmer fra sentrum og høyre. Det har gått utover høyresiden og spesielt Dansk Folkeparti.

