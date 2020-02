En annenplass, en fjerdeplass og en femteplass. Det er status for tidligere visepresident Joe Biden etter de tre første valgene i den demokratiske nominasjonsprosessen.

For en som lenge ble regnet som favoritt til å bli partiets presidentkandidat til høsten, er det svært skuffende. «Et slag i magen», sa Biden selv om femteplassen i New Hampshire.

Eksperter regner lørdagens primærvalg i South Carolina som Bidens siste sjanse til å få valgkampen sin på rett kjøl. Organisasjonen hans satser alt den har, på seier, og Biden har valfartet fra by til by de siste ukene.

– Eneste som kan slå Trump

Torsdag kveld gjestet Biden et universitet i Conway i South Carolina, som ligger en 30 minutters kjøretur fra kysten.

– Du kan ikke få en mer kvalifisert president. Biden vet hvordan han får vedtatt ting i Kongressen, og han vet hvordan Det hvite hus fungerer. Og så har han et godt hjerte. Han er rett og slett en fin fyr, sier Cherie Trout til Aftenposten på vei inn til Biden-møtet.

Øystein K. Langberg

Venninnen Faith Luber nikker iherdig.

– Biden er den eneste som kan slå Trump. Han kan få med seg moderate velgere og republikanere som ikke orker mer av presidenten, sier hun.

Afroamerikanere skal redde Biden

South Carolina er blitt omtalt som Bidens «brannmur» fordi den har et så stort innslag av afroamerikanske velgere. De utgjør 27 prosent av befolkningen i delstaten og over halvparten av den demokratiske velgermassen. Dette er en gruppe 78-åringen tidligere har hatt et godt grep om, ifølge meningsmålingene.

Spørsmålet er om det fortsatt er tilfelle. Biden har slitt med å snu den nedadgående trenden på de nasjonale målingene, og de dårlige valgresultatene har undergravet hovedbudskapet i nominasjonsprosessen: at han er den mest valgbare.

Dessuten har Trumps støttespillere kastet seg inn i valgkampen med mål om å svekke Biden. Lovene i South Carolina gjør at hvem som helst kan stemme i den demokratiske nominasjonskampen, også republikanere. Og aktivister fra Trumps parti har ved flere anledninger oppfordret sine støttespillere til å stemme på Sanders for å svekke Biden.

– Desinformasjon av verste sort

Tidligere denne uken dukket også en omstridt reklame opp på TV-skjermene i delstaten. Den er klippet sammen slik at det fremstår som om Barack Obama kritiserer Joe Biden for dårlig behandling av afroamerikanere. Men lydsporet med Obama er hentet fra biografien Dreams from My Father, som ble gitt ut i 1995, og er ingen kritikk av Biden. Det Obama leser, er et sitat fra en annen karakter i boken som beskriver politikken i Chicago for mange tiår siden.

Reklamen er betalt av en såkalt politisk handlingskomité, eller Super-PAC, som jobber for å få gjenvalgt president Trump.

«Reklamen er villende informasjon av verste sort. Det er et klart forsøk på å få afroamerikanske velgere til å vende seg imot Biden», skriver Greg Sargent, kommentator i Washington Post.

– Trump frykter Biden mest

Også Barack Obama, som har holdt en lav profil i nominasjonskampen, reagerer. En talsperson for den tidligere presidenten har bedt TV-stasjonene slutte å sende reklamen.

På Biden-møtet i Conway er folk i harnisk over Trump-leirens metoder.

– Gang på gang har vi sett at Trump frykter «Joe» mer enn noen av de andre. De bruker alle skitne triks i boken for å stoppe ham, sier Faith Luber.

Hun tror Biden kommer til å vinne lørdagens primærvalg og håper det vil gi ny energi til valgkampen hans. Den tidligere visepresidenten leder fortsatt på målingene i South Carolina. Flere av de ferskeste undersøkelsene har vist at gapet til Bernie Sanders øker.

Onsdag ga James E. Clyburn, som er afroamerikaner og den mest innflytelsesrike demokraten i delstaten, sin formelle støtte til Biden.

Ingen enkel vei til nominasjonen

Med seier i South Carolina kan Biden potensielt seile opp som den klare utfordreren til Sanders. I dag kjemper fire–fem kandidater om denne posisjonen.

Flere hindre ligger imidlertid fortsatt i veien. Ingen av de andre ser ut til å ha noen umiddelbar plan om å gi seg.

Biden har dessuten lite penger på bok, og allerede tre dager etter valget i South Carolina står «supertirsdagen» for tur. Da skal 14 stater stemme samtidig, blant annet folkerike Texas og California. Her har Biden investert lite tid og ressurser til nå, og det er et spørsmål hvor mye han kan få til på så kort tid. En god del av velgerne har allerede forhåndsstemt i flere av delstatene.

