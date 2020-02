Det er den siste vurderingen fra Folkehelseinstituttet, etter at det i løpet av helgen er blitt meldt om minst 200 smittede og fem dødsfall i Italia. Det er meldt om smitte og dødsfall også i flere andre land, deriblant Sør-Korea og Iran.

– Det er ikke usannsynlig at man i løpet av ganske kort tid vil være i en situasjon der man vil kunne klare å sinke og begrense smitten, men ikke hindre at den sprer seg over hele verden, sier overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet.