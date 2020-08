Landet scorer høyt på listen over verdens mest korrupte land. Nå sender EU godt over en milliard kroner til diktaturet.

Pengene skal gå til myndighetenes håndtering av koronapandemien. Varme, vann og elektrisitet mangler fremdeles på sykehus i landet, til tross for enorme beløp med bistand.

Flere internasjonale organisasjoner har sendt penger verdt godt over en milliard norske kroner til landet. Likevel er tadsjikiske sykehus fremdeles preget av sovjettiden. Flere mangler nødvendige ressurser som vann og elektrisitet. Gina Grieg Riisnæs

– I starten ble flere lagt inn på sykehuset. Nå velger de fleste ikke å dra til sykehusene, fordi de ikke stoler på helsepersonellet, skriver en kilde i Tadsjikistan Aftenposten har vært i kontakt med.

Personer som uttaler seg kritisk om regimet i det sentralasiatiske landet, blir ofte straffet. Derfor ønsker kilden å være anonym.

Tadsjikistan er et av verdens mest autoritære og korrupte land. President Emomali Rahmon har regjert den tidligere Sovjet-staten med jernhånd siden 1992. Hans familie og venner har monopol på mesteparten av landets ressurser, fra banker til flyplasser. Hvor mye av de summene som drypper ned til helsesystemet, er uvisst. En ting er sikkert:

Helseapparatet i landet er blant de svakest i regionen, viser målinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Nå sender Europakommisjonen 112 millioner euro til det diktatoriske landet, ifølge en pressemelding. Det tilsvarer 1,1 milliarder norske kroner.

Fakta Tadsjikistan Har en befolkning på over 9 millioner mennesker Landet er den fattigste av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia Grenser til Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan Hovedspråkene i landet er tadsjikisk, usbekisk og russisk Var en del av Sovjetunionen fra 1929 til 1991 Var preget av en borgerkrig fra 1992 til 1997. Minst 60 000 mennesker mistet livet og over en million ble drevet på flukt Kilde: FN Vis mer

Nektet for smittetilfeller

Pengene som sendes, er langt fra det første lasset med koronabistand Den europeiske union (EU) har shippet til det sentralasiatiske landet. I mai sendte EU 48 millioner euro (500 millioner kroner) som del av unionens globale plan for å hjelpe partnerland med å håndtere korona. I tillegg ble det sendt 13 tonn med medisinsk utstyr i samarbeid med Unicef.

Styremaktene brukte de første månedene av pandemien på å fornekte at viruset hadde nådd Tadsjikistan. Det til tross for at landet grenser til Kina, hvor Covid-19 først oppsto.

Viruset ble ikke anerkjent i landet før 30. april, da regjeringen meldte at 15 innbyggere var syke med korona, skriver Al Jazeera. Få dager etter var over 200 smittetilfeller bekreftet.

President Emomali Rahom i 2019. Kilder spekulerer i om koronasituasjonen ble lagt lokk på og ikke håndtert raskt nok, for å hindre politisk uro i forbindelse med sønnens forfremmelse. Alexei Druzhinin, Sputnik / AP / NTB scanpix

Tar pengene i lommen

Milliardbeløpet som nå sendes, er ment å styrke landets helsesystem, utdanning og sosialtjenester. En stor del av pengene skal gå direkte til nødhjelp for å bekjempe koronapandemien.

Det er ikke uvanlig at det sentralasiatiske landet får støtte fra Europa. Tadsjikistan og EUs samarbeid strekker seg tilbake til 90-tallet.

Likevel er det et høyt pengebeløp å gi til stan-landet, som scorer høyt på korrupsjonsindekser. Tadsjikistan havner på 153 plass av 198 land på Transparency Internationals måling. Det er dårligere enn både Iran og Brasil.

Og helsesystemet i landet er intet unntak for korrupsjonen.

«På våre sykehus krever de veldig mye penger for behandling av korona. De utnytter situasjonen», skriver kilden Aftenposten har vært i kontakt med.

Grensen mellom Tadsjikistan og Kina. Til tross for at førstnevnte er nabo til landet hvor Covid-19 først oppsto, nektet tadsjikiske myndigheter i lang tid for smittetilfeller. Gina Grieg Riisnæs

Utdannes med gamle lærerbøker

Det tadsjikiske helsesystemet er gjennomsyret av korrupsjon, ifølge en granskning fra 2016 av European Observatory on Health Systems and Policies.

Kompetanse blant ansatt på sykehus er også svært mangelfull, slår undersøkelsen fast. Studenter under utdanning har ofte ikke tilgang til moderne lærerbøker.

Tadsjikistan er i stor grad avhengig av internasjonal støtte for å få helsesystemet til å gå rundt. I 2008 satte EU opp et utviklingsprogram for helse i landet. Også der har flere titalls millioner kroner blitt investert.

Likevel hevder rapporten fra 2016 at helsetilbudet i landet i liten grad har forbedret seg. Sykehusene i landet følger fremdeles standarder som henger igjen fra Sovjetunionen, står det i rapporten. Borgerkrigen som herjet landet etter frigjøringen, samt tiår med få investeringer, har gått hardt utover helsesystemets infrastruktur.

Varme, vann, elektrisitet og hygiene er fremdeles mangelvare på sykehus i landet.

Gatelangs i Tadsjikistans hovedstad Dusjanbe. Innbyggernes tillit til helsemyndighetene er tynnslitt, ifølge en kilde Aftenposten har snakket med. Gina Grieg Riisnæs

Politisk bakspill

Til tross for millionbeløpene sendt til Tadsjikistan de siste månedene, melder leger i landet om mangel på utstyr og ressurser til å håndtere pandemien, skriver nettavisen Eurasia.

En lege avisen har vært i kontakt med, hevder at pasienter ble innlagt på sykehus i hovedstaden Dusjanbe med symptomer på korona allerede 18. mars. Vedkommende mener å ha fått beskjed av sjefen sin om å kurere de syke, men å holde det strengt hemmelig.

Årsaken skal ha vært at pandemien måtte holdes under kontroll til «den politiske situasjonen hadde roet seg».

17. april ble presidentens sønn Rustam Emomali valgt til stortingspresident, ifølge The Diplomat. 32-åringen har gjennom mange år fulgt i farens fotspor. 29 år gammel ble han utnevnt som borgermester i Tadsjikistans hovedstad Dusjanbe.

Flere kilder spekulerer i om den unge Emomali skal ta over farens regime.

