Gatekampene fortsetter. Trump gjør narr av Portlands ordfører

USAs president Donald Trump kaller Portlands ordfører Ted Wheeler patetisk etter at Oregon-politikeren ble sprayet med tåregass av føderale sikkerhetsstyrker.

De føderale sikkerhetsstyrkene bruker tåregass, mens demonstranter kaster fyrverkeri og kasteskyts i gatekampene i Portland. Noah Berger / FR34727 AP

NTB

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

Nå nettopp

Onsdag kveld sto Portlands ordfører Ted Wheeler fremst blant demonstrantene foran en føderal domstol i byen. President Donald Trump bruker føderale styrker for å slå ned på «Black Lives Matters»-demonstrasjoner i flere byer, inkludert Portland. Dette er Wheeler svært kritisk til.

– Jeg vil takke alle de tusener som har kommet for å protestere mot Trump-administrasjonens okkupasjon av denne byen. Det viktige er at dette ikke bare er noe som skjer i Portland, men vi er i frontlinjen her, sa Wheeler under demonstrasjonen.

Portlands ordfører Ted Wheeler sluttet seg til demonstranter onsdag og fikk en dose tåregass fra føderale sikkerhetsstyrker. AP / NTB scanpix

Angriper føderale bygninger, sikkerhetstyrker slår tilbake

Demonstranter har vært ute i gatene i vestkystbyen siden George Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis i mai. Voldelige sammenstøt har oppstått og det har blitt utført hærverk på føderale bygninger.

President Donald Trump mener Portland ikke har vært i stand til å håndtere situasjonen. Derfor har han sendt styrker dit, noe Portlands myndigheter sier de ikke ønsker.

Les også Frykt for at Trumps maktbruk kan føre til konstitusjonell krise i USA

Ordføreren ble stort sett hånet av demonstrantene da han ankom stedet. Men han fikk senere honnør for å rope «black lives matter» og solidarisk ta imot salvene med tåregass fra de føderale styrkene. Nå sier presidenten i et intervju med Fox News at han syntes Wheeler fremsto som en tosk.

De føderale sikkerhetsstyrkene har fått kritikk for å ikke bære tydelig merkede uniformer. Noah Berger / FR34727 AP

– Han ønsket å være blant folket, så han stilte seg i folkemengden og de banket vettet ut av ham, sier Trump i intervjuet.

Vil opprettholde lov og orden

– Det var slutten for ham. Så det var ganske patetisk, fortsetter Trump.

Wheeler er i egenskap av å være ordfører i Portland også øverste leder for byens politi. Han har vært tydelig motstander av de føderale styrkenes tilstedeværelse. Trump mener han har sviktet i arbeidet med å opprettholde lov og orden i byen.

Les også Trump garanterer lov og orden, sier TV-reklamene. Samtidig sender han styrker til Demokratenes utstillingsvinduer.

Presidenten begrunner den føderale tilstedeværelsen med at demonstranter i Portland utfører vold, skyting, drap og annen kriminalitet. Det har vært utrolig i byen, og bygninger er blitt sprayet med graffiti, er blitt satt fyr på og flere har vært i klammeri med politiet.

En demonstrant konfronterer en representant for de føderale sikkerhetsstyrkene 21 . juli. Noah Berger / FR34727 AP

Også Chicago og Albuquerque har fått besøk av de føderale styrkene. Trump har også snakket om å sende styrker til New York, Philadelphia, Detroit, Baltimore og Milwaukee.

Felles for alle de nevnte byene er at de har en ordfører fra Det demokratiske parti.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding