– Jeg deler lidelsene til millioner av amerikanere over dødsfallet til en svart mann som ble drept av politiet i Minnesota, og flere andre lignende raserelaterte hendelser i landet, sier Obama i en uttalelse fredag.

– Dette kan ikke være normalen, sier Obama, som var den første afrikansk-amerikanske presidenten i USA.

Floyd døde mandag etter at en hvit politimann hadde presset kneet sitt mot halsen hans i flere minutter under en pågripelse.

Videomateriale fra hendelsen dokumenterer hvordan Floyd trygler om hjelp, før han blir stille og livløs. I videoen påpeker en rekke vitner at Floyd er bevisstløs, men polititjenestemannen fortsetter likevel å trykke kneet mot halsen hans i flere minutter. Floyd ble erklært død på sykehus senere samme dag

Hendelsen har ført til voldsomme reaksjoner og opptøyer i en rekke byer.

Minnesotas guvernør Tim Walz ber om ro i gatene og lover snarlige reaksjoner mot politifolkene som var involvert da afroamerikanske George Floyd døde. Fredag kveld opplyser myndighetene i delstaten at polititjenestemannen som satt på halsen til Floyd (se video over) er pågrepet.

– Jeg forstår at mange har mistet tilliten. Jeg har ikke tenkt å stå her og si, som en hvit mann, hvordan dere skal opptre. Men jeg ber om deres hjelp til å gjenopprette ro og orden, sa Walz på en pressekonferanse fredag.

Han understreket at det er nødvendig at orden blir gjenopprettet for at det skal være mulig å søke rettferdighet i de tilfellene som har forårsaket uroen.

Walz lovte også å ta et oppgjør med den rasemessige ulikheten som ligger til grunn for uroen, men varslet også at delstatens nasjonalgarde blir satt inn for å gjenopprette orden etter tre netter med opptøyer og plyndring i Minneapolis, skriver Reuters.

Uroen og protestene ble utløst av hendelsen mandag da Floyd, en 46 år gammel afroamerikansk mann, døde etter at en hvit politimann hadde holdt ham nede med et kne mot nakken i flere minutter.

Walz ba også om unnskyldning for at et TV-team fra CNN ble arrestert og påført håndjern mens de filmet protestene i nærheten av en politistasjon som torsdag ble satt i brann. Teamet ble senere løslatt.