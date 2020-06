Etter at Freddie Gray døde i Baltimore-politiets varetekt i 2015, bestemte statsadvokat Marilyn Mosby seg for å ta ut tiltale mot politimennene. Hun var nyansatt og ble advart, forteller hun i The Washington Post.

«Å straffeforfølge politiet ville skade den politiske karrieren min. Statsadvokater samarbeider med politiet, de tiltaler dem ikke», skriver hun om advarslene hun fikk.