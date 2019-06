FN: 11 milliarder innbyggere i verden i 2100

Det viser en ny rapport fra FNs avdeling før økonomiske og sosiale saker.

Anslaget er imidlertid lavere enn i 2017. Da la FN fram beregninger som viste at verdens befolkning vil nå en topp på 11,2 milliarder innen 2100. Lavere fødselsrater i en rekke land er årsaken til at anslaget nå er nedjustert.

Rapporten viser også at økt forventet levetid og fallende fertilitet gjør verdens befolkning eldre, og at befolkningstallet synker i flere land.

Ni viktige land

I 2019 vil antall innbyggere komme opp i 7,7 milliarder, og innen 2050 er det ventet at tallet vil stige til 9,7 milliarder.

Ifølge FN-ekspertene er det ni land som vil stå for over halvparten av den ventede befolkningsveksten de neste 31 årene: India, Nigeria, Pakistan, Kongo, Etiopia, Tanzania, Indonesia, Egypt og USA.

Rapporten fastslår også at migrasjon er en vesentlig årsak til befolkningsendringer i enkelte land i perioden 2010-2020, og at noen av de største folkeforflyttingene skyldes etterspørsel etter migrantarbeidere fra land som Bangladesh, Nepal og Filippinene.

Migranter hindrer fall

I land som Tyskland, Ungarn, Russland, Italia og Japan er det ventet at antall migranter vil kompensere for et fall i antall innbyggere som skyldes at fødselstallet er lavere enn antall dødsfall.

Ifølge forskere tok det over 200.000 år før verdens befolkning nådde 1 milliard, mens det kun tok 200 år før tallet var steget til 7 milliarder.

De tror imidlertid at veksten ikke vil kunne fortsette i det uendelige, men stagnere når antallet er oppe i cirka 11 milliarder.