Minst 17 døde etter skred og flom i Nepal

Nepal er blitt truffet av svært tunge regnbyger de siste tre dagene, og hovedstad Katmandu og den østlige delen av landet er blitt rammet hardest.

Syv mennesker er meldt savnet og fire andre er blitt reddet i områder rundtom i landet, ifølge politiet.

– Flommene og jordskredene har skadet deler av minst 10 motorveier. Hjelpearbeidere har fjernet tilstoppinger i noen områder, mens andre fortsatt blir ryddet bort, sier Umakanta Adhikari, som arbeider i innenriksdepartementet.

Departementet for hydrologi og meteorologi advarte lørdag mot at vannivået i flere elver i det sørøstlige Nepal har nådd kritiske nivåer. Meteorologene varsler at det vil fortsette å regne tungt og blåse hardt i flere deler av landet over helgen.

SMS-varsler er blitt sendt ut til mennesker som bor i de aktuelle områdene, ifølge departementet.

Monsunsesongen i Nepal varer fra juli til september og medfører katastrofale jordskred og flommer hvert år. Ofte mister flere hundre mennesker livet.