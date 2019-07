Angrepet varte i ti timer mandag kveld, før samtlige fem antatte medlemmer av Taliban ble drept.

I tillegg til de fem militante, ble seks andre drept, blant dem to politioffiserer, et barn, en sikkerhetsvakt og to forbipasserende.

Blant de sårede er 26 barn som ble truffet av glassbiter etter at bomben gikk av, ifølge regjeringstalsmann Feroz Bashari. Talskvinne for utdanningsdepartementet har senere sagt at hele 51 barn er såret.

Taliban sier de står bak angrepet, som fant sted samtidig som Taliban og den afghanske regjeringen holder samtaler i Qatar.

Rahmat Gul, AP / NTB scanpix

Fordømmelse fra Washington

– Dette skamløse angrepet demonstrerer Talibans kalde likegyldighet til deres landsmenn, som flere ganger har vist ønske om å finne en fredelig løsning på konflikten, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Afghanske myndigheter har lenge ønsket å forhandle med opprørerne, men Taliban har nektet å snakke med regjeringen, som de har ansett som løpegutter for USA.

Taliban har tidligere kontrollert store deler av Afghanistan, men ble drevet ut av hovedstaden Kabul av et amerikansk-britisk luftangrep i 2001.

Siden har anslagsvis 110.000 mennesker blitt drept, og rundt 5 millioner afghanere er blitt drevet på flukt i og utenfor eget land. I dag kontrollerer Taliban omtrent halvparten av landet, der USA og NATO fortsatt har stasjonerte soldater.