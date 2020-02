Nok en sommerfuglaktivist funnet død i Mexico

En av reservatets guider, Raúl Hernández, ble lørdag morgen funnet død. Ifølge påtalemyndigheten var liket preget av hodeskader og andre skader som kan ha vært påført av en skarp gjenstand, ifølge Reuters.

Dødsfallet fant sted få dager etter at reservatets ledende aktivist, Homero Gómez, ble funnet drept. Det er ikke klart om det er noen sammenheng mellom de to dødsfallene.

Gómez ble funnet torsdag etter å ha vært savnet i to uker. Han var kjent for å bekjempe avskoging for å beskytte den berømte monark-sommerfuglen.

Et medlem av menneskerettighetskommisjonen i delstaten Michoacan, Mayle, Cardona, sier at det er mistanke om at Gómez var kommet i konflikt med folk som driver med ulovlig hugst i området.

Millioner av de røde og svarte monark-sommerfuglene trekker hvert år fra Canada til området i Michoacan, som står på Unescos liste over verdens kulturarv.