Kinesere i Finland testes for coronavirus – reiste via Norge

De to kineserne i Finland testes for viruset etter at de oppsøkte helsehjelp. De to kommer fra byen i Kina der viruset først ble oppdaget, og reiste til Finland via Norge.

Det melder svenskspråklige Yle fredag.

De to kineserne oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Norge. Det var i Wuhan viruset først ble oppdaget.

Det ble tatt prøver av de to fredag morgen, og prøvene er sendt til Helsingfors. Et foreløpig resultat vil være klart i løpet av fredag ettermiddag eller tidlig kveld, opplyser finske helsemyndigheter.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet.

Hastebygger sykehus

I Kina bygger myndighetene nå i raskt tempo et sykehus dedikert til pasienter smittet med coronaviruset, skriver nyhetsbyrået AP. Sykehuset skal stå ferdig 3. februar og ha plass til 1000 pasienter.

Reuters / NTB Scanpix

Til nå skal viruset ha tatt livet av 26 mennesker, og minst 830 er smittet. Det er innført reiserestriksjoner i flere byer i Hubei-provinsen i det sentrale Kina.

Huangshi, med 2,4 millioner innbyggere, er den sjuende byen som isolerer seg. Her blir all offentlig transport stanset, i tillegg blir en fergeterminal og broer over elver stengt.

Reiseforbudet gjelder nå byer med til sammen over 33 millioner innbyggere.