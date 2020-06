Ridende politi mot demonstranter

Ved 19-tiden norsk tid gikk ridende politiet i London til aksjon mot demonstrantene like ved Downing Street, der statsministerboligen ligger.

Video på Sky News viser at en av politihestene kommer løpende uten rytteren sin. Rytteren er trolig blitt dyttet eller revet ned fra hesten.

Politirytteren ble liggende på bakken etter hendelsen og både demonstranter og politifolk hjalp til med å bære hen bort fra gaten.

Frank Augstein / AP

Knelte i stillhet

Sammenstøt startet etter at folkemassene på Parliament Square knelte i stillhet før de ropte navnet til George Floyd.

Den svarte amerikaneren ble drept i en brutal pågripelse i Minneapolis i mai, en hendelse som utløste store demonstrasjoner mot rasisme i USA og en rekke land i verden.

Demonstrantene har i mange tilfeller ignorert råd fra myndigheter og politi om å unngå å samles på grunn av smittefaren. I England er det ikke lov for flere enn seks personer å samles i grupper – forutsatt at de holder en avstand på to meter fra hverandre.

Frank Augstein / AP / NTB scanpix

«Rasismepandemi»

Det var ikke mulig i lørdagens demonstrasjon i London, men mange av de fremmøtte hadde dekket til nedre del av ansiktet.

– Rasisme er en pandemi, sto det på et av bannerne.

Demonstrasjoner til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen arrangeres lørdag også i nordengelske Manchester, Cardiff i Wales og i en rekke andre byer i Storbritannia.

Søndag er det planlagt en protest utenfor USAs ambassade i London.

Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

Politiets plikt

Engelske polititopper har fremhevet at de har en plikt til å tilrettelegge for demonstrasjoner, og at de bare vil ty til makt dersom de tror de er nødt til det for å slå ned på uro, skriver BBC.

Ifølge Sky News var situasjonen relativt rolig under demonstrasjonen, med politifolk i vanlige uniformer på stedet, men da noen begynte å kaste gjenstander mot politiet rykket politiavdelinger i opprørsutstyr inn.

Etter at situasjonen roet seg ned, tok politifolkene av seg hjelmene og tok på uniformsluer i stedet. Politiledelsen ønsker åpenbart å ikke provosere med hvilken type utstyr man har på seg.