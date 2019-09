Aftenposten sender direkte fra Underhuset. Se sendingen øverst i saken.

Statsministeren minnet om at det er 80 år siden Storbritannia gikk inn i andre verdenskrig. Buingen kom da han sa at landet, nå som da, står for demokrati og rettsstyre. Mange kritikere mener det er nettopp disse verdiene han selv har utfordret med sine planer om å suspendere Parlamentet neste uke.

Dette skjer i forbindelse med at Storbritannias snart skal forlate EU, uten at det finnes en klar plan for hvordan dette skal skje. Johnsons plan har blitt omtalt som en «konstitusjonell skandale» med mål om å forhindre parlamentet fra å debattere den stadig mer kaotiske brexit-situasjonen.

Mens Johnson fortsatt snakket, ble det også klart at regjeringen mistet flertallet i Underhuset da Phillip Lee hoppet av til fordel for Liberaldemokratene.

Fra å ha støtte fra et knappest mulig flertall – én stemmes overvekt – har Johnson nå et like knapt flertall mot seg.

– Brexitprosessen har dessverre bidratt til å forvandle dette en gang storartede partiet til noe som ligner mer på en smal fraksjon der enkeltpersoners «konservatisme» måles ut fra hvor skjødesløst de ønsker å forlate EU, skriver Lee i en uttalelse.

Han mener partiet er «infisert» av populisme og engelsk nasjonalisme.

Ekspert: Hard brexit fremstår som sannsynlig

Førstelektor og Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder mener det er vanskelig å si hva som skjer videre ettersom «situasjonen er helt uten sidestykke i britisk historie», men mener at både nyvalg og en såkalt «hard brexit» er sannsynlige utfall.

– Vi er nærmere et nyvalg nå enn vi var før sesjonen i parlamentet startet. Dersom det blir nyvalg, vil det britiske folk igjen få et valg der brexit er det eneste fokuset, som i 2017, mens det ligger en lang kø med saker som ikke blir behandlet. Blant annet er det fullstendig kaos i Nord-Irland. Så kan det britiske folket få enda en utsettelse på brexit, sier Mustad.

Samtidig mener Mustad at Johnson fremstår som kompromissløs og anlegger en tone mot både EU og egne partifeller som er uenige, som kan slå tilbake på den sittende statsministeren.

– En av de mest sannsynlige veiene videre så lenge Johnson er ved roret, er hard brexit. Alle solemerker peker ditover, selv om Johnson selv sier noe annet. Det ser både motstanderne i hans eget parti og motstanderne i parlamentet, sier Mustad.

Brexit overtok

Da statsministeren fikk ordet en time ut i møtet, var det i utgangspunktet for å redegjøre for G7-toppmøtet i Frankrike for en drøy uke siden. Men allerede i Labour-leder Jeremy Corbyns tilsvar ble samtalen dreid over mot brexit.

Fakta: Fakta om viktige brexit-datoer De viktigste datoene i britisk politikk fram mot brexit. * 3. september: Parlamentet trer sammen etter sommerferien * 9.–12. september: Statsminister Boris Johnson har fått dronningens samtykke til å suspendere Parlamentet i den andre uken representantene sitter sammen. * 14. oktober: Trontalen. Dronning Elizabeth holder trontalen der regjeringen presenterer sin politikk for den kommende sesjonen. Parlamentet samles igjen. * 31. oktober: Brexit. Dette er datoen som ble fastsatt etter at utmeldelsen fra EU ble utsatt i våres. Johnson har lovet å forlate EU denne dagen – med eller uten en avtale.

Den forestående utmeldelsen fra EU ble også det dominerende temaet i spørsmålsrunden som fulgte. Riktignok ble det ett og annet spørsmål om G7, men først og fremst kom det kritiske brexitspørsmål fra Johnsons motstandere, mens tilhengerne stilte spørsmål som lot ham gjenta sine argumenter for å forlate EU 31. oktober.

Se øyeblikket der Lee vipper flertallet i Underhuset:

Watch: Conservative MP Phillip Lee defects to the Liberal Democrats, crossing the House of Commons during a speech by Boris Johnson



His move means the prime minister has no working majority ahead of a crucial #Brexit vote



[tap to expand] https://t.co/vi78s0o5JA pic.twitter.com/CfnKNm0pJ8 — BBC Politics (@BBCPolitics) September 3, 2019

Han sa blant annet at hele regjeringen ønsker en avtale, men at han har sagt klart fra til EU at den «antidemokratiske» løsningen for irskegrensen må skrotes, og at det Storbritannia er ute etter, er en frihandelsavtale. Ifølge Johnson har det klare budskapet gjort prosessen mer «rett frem».

– De siste ukene mener jeg sannsynligheten for en avtale har økt, la han til. Johnson har flere ganger sagt at motstand på hjemmebane svekker regjeringens posisjon overfor EU.

Hektisk dag

Den virkelig kampen om EU-utmeldingen vil etter all sannsynlighet komme senere på kvelden, da det er ventet at Johnsons motstandere vil forsøke å ta kontroll over Parlamentets dagsorden for å kunne fremme lovforslag onsdag i et forsøk på å unngå at britene forlater unionen uten en avtale.

Alastair Grant / AP / NTB scanpix

Det var på forhånd klart at Parlamentets første samling etter sommerferien ville bli en hektisk dag, dominert av brexit, en svært spent politisk situasjon. Opposisjonen, pluss et knippe representanter fra Johnsons eget parti, vil bruke de få dagene de har til rådighet til å gjøre alt i sin makt for å hindre at det blir en hard brexit.

Senest mandag sa Johnson at han ikke under noen omstendigheter vil be EU om å utsette utmeldingsdatoen. Den ferske statsministeren gikk til topps i toryenes lederkamp med løfte om å ta britene ut av EU på oktobers siste dag – med eller uten en utmeldingsavtale.

Begynte helt som vanlig

Da møtet startet, skulle man likevel tro det var en hvilken som helst dag i den britiske nasjonalforsamlingen. Første post var en spørretime for utenriksminister Dominic Raab, der temaene inkluderte Kashmir, Amazonas og Hongkong.

Det er også et par andre for lengst fastsatte poster på programmet tirsdag, blant annet ble liberaldemokraten Jane Dodds fra Wales tatt i ed på både walisisk og engelsk i sitt første møte i Parlamentet. Da Johnson etter en times tid fikk ordet, var det for å redegjøre for G7-møtet nylig, men utover ettermiddagen og kvelden er brexit ventet å bli den dominerende saken.