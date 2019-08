Det er CNN som melder dette. Pilotenes organisasjon, British Airline Pilots Association (BALPA), skriver at de har kommet med flere pakkeløsninger som ledelsen skal ha avslått. Forhandlingene skal ha pågått siden 2018.

«Streiken er siste utvei og uttrykk for enorm frustrasjon over måten selskapet blir drevet på», heter det i en uttalelse.

For første gang siden 1970 skal pilotene i British Airwasy (BA) gå ut i streik. Da det ble tatt opp til avstemning, skal 93 prosent av pilotene ha støttet avgjørelsen.

Selskapet beklager

British Airways kom mandag med en uttalelse der der selskapet uttrykket «sterk beklagelse» over at pilotene «har valgt å forhindre våre konders reiseplaner, blant annet sommerferien for tusenvis av familier og venner».

BALPA omfatter også piloter i Ryan Air som har base i Storbritannia. Onsdag skal selskapets piloter avgjøre en mulig streik.

BALPA hevder at deres forslag ville koste selskapet mellom 5 og 6 millioner pund mer enn selskapets forslag, mens tre dagers streik vil koste selskapet rundt 120 millioner pund.

Advarer om mer

«British Airways er et ekstremt lønnsomt og suksessriks selskap, og pilotene har vært stolte over å bidra til det. I 2018 hadde selskapet 2 milliarder pund i fortjeneste, samtidig har pilotene gjennom de siste årene gått med på flere tiltak for å hjelpe selskapet, blant annet lønnskutt, økt arbeidsinnsats, pensjonsbegrensning, tapte permisjonsdager og nye skiftordninger», skriver BALPA.

Organisasjonen avslutter med at streikevedtaket er gyldig ut året, og at det kan bli aktuelt å streike flere ganger.