Han ble smuglet ut av Sovjet som treåring og såret i Irak som voksen. I dag vitner han for Trump-granskerne.

Selv med uniformsjakken nedlesset av militær ære og heder, er man ikke immun mot påstander om manglende lojalitet. Det fikk Vindman erfare etter at han vitnet i de lukkede høringene om hvorvidt USA-president Donald Trump har misbrukt sin makt.

Tirsdag møter Vindman i den åpne høringen.

Slo alarm to ganger

To ganger i juli ble han så oppbrakt over forsøk på å koble Ukraina inn i amerikansk innenrikspolitikk at han slo alarm overfor en advokat i Det hvite hus.

Den andre gangen skjedde dette innen en time etter at Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij hadde lagt på røret 25. juli. Det var i denne samtalen at Zelenskij minnet Trump på at de ønsket seg panservernmissiler og Trump svarte med «Jeg vil dog at du gjør meg en tjeneste».

Første gang var da EU-ambassadør Gordon Sondland i et møte med ukrainere 10. juli stilte betingelser for at landets nye president skulle få besøke Det hvite hus.

Vindman, som snakker flytende ukrainsk, har også sådd tvil om detaljer i utskriften av presidentenes telefonsamtale.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes i USAs kongress. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

Innvandrer til USA

Alexander Semyon Vindmans familie flyktet fra Sovjetunionen via Italia til USA da han og tvillingbroren var tre år gamle. Da moren døde, tok faren og bestemoren med seg guttene, et par kofferter og 750 dollar.

Da den lille familien kom fra Kiev til New York i 1979, forsørget faren dem ved å ha flere jobber samtidig som han lærte seg engelsk på kveldene.

– Han understreket overfor oss viktigheten av å bli fullt integrert i vårt nye land, fortalte Vindman.

Såret i Irak

Vindman og broren vervet seg begge til hæren. Han har vært flere runder utenlands, blant annet i Sør-Korea og Tyskland. I tillegg har han vært i kampoperasjoner i Irak. Der ble han i oktober 2004 såret i et bombeangrep, noe han fikk utmerkelsen Purple Heart for.

Senere havnet både han og tvillingbroren med sentrale roller i Det nasjonale sikkerhetsrådet i Trump-administrasjonen.

– Jeg har tjent dette landet på en upartisk måte og har gjort det med den største respekt og profesjonalitet for både republikanske og demokratiske regjeringer, sa han i den første høringen.

– Saboterer politikken

Trump har imidlertid kalt Vindman en «Never Trumper» – en innbitt motstander. Det er blitt trukket frem at han har vært registrert som demokratisk velger. Og senest mandag kveld stilte en republikansk toppolitiker spørsmål ved hans troverdighet og dømmekraft.

En annen antydet i et brev at Vindman er en av «et betydelig antall byråkrater og stabsansatte i regjeringsapparatet som aldri har akseptert president Trump som legitim». Han mener de saboterer politikken og hvis mulig vil få avsatt Trump.