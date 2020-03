Meldingen om at 18 koronasmittede i Stockholm hadde dødd bare i løpet av et døgn fra tirsdag til onsdag kom som et sjokk på mange svensker. Torsdag døde ytterligere seks personer i hovedstadsregionen.

Den sterke bekymringsmeldingen fra sjefen for helsetjenesten i den svenske hovedstaden om at de nå var i «en storm» kom bare noen timer etter at Folkhälsoinstitutet hadde holdt pressekonferanse og sagt at situasjonen var stabil.

Dette ble statsepidemolog Anders Tegnell ved Folkhälsoinstitutet konfrontert med torsdag. Først sa han at han måtte sjekke med myndighetene i Stockholm.

TT/NTB scanpix

– Øyeblikksbilde

Deretter avviste han at de hadde kommet med motstridende beskjeder. Han sa at alt som ble sagt måtte tolkes som øyeblikksbilder, og at situasjonen endrer seg hele tiden.

– I Sverige ser det nå ut til at vi begynner å komme inn i en fase der det går ganske raskt oppover, sa sjefsepidemolog Anders Tegnell på den daglige pressekonferansen torsdag.

Men ifølge Tegnell ser de nå en økning i tallet på eldre smittede i Stockholm og også økt belastning på helsevesenet.

– De som dør nå, er de som ble smittet for kanskje fire uker siden. De som er i intensbehandling, ble kanskje smittet for to uker siden. Vi har en faseforskyvning, sa Tegnell torsdag og pekte på at det vil bli økt belastning på intensivplassene fremover.

Slik er status i Norge, Sverige og Danmark

Alle land følger nå med på utviklingen i sitt eget og naboland. Status for de Norge, Sverige og Danmark var slik torsdag:

Sverige (ca. 10 millioner innbyggere)

Bekreftet smittet: 2806

Testet: 24 500 (pr. 25. mars. Oppdateres bare en gang i uken).

Døde: 66

Norge (Ca. 5,3 millioner innbyggere)

Bekreftet smittet: 3156

Testet: 78.892

Døde: 14

Danmark (Ca 5,6 millioner innbyggere)

Bekreftet smittet: 1851

Testet: 15 981

Døde: 41

Aftonbladet: Diskuterer isolering

Hvor mange som er bekreftet smittet avhenger mye av hvor mange som er testet, og i Sverige er det testet langt færre enn i Norge.

Men ifølge Aftonbladet bekymrer den sterke økningen i tallet på døde i Stockholm politikerne. Avisen skriver at det pågår en diskusjon om man skal isolere deler av byen. Dette er noe Aftonbladet har fått fra anonyme kilder og det er ikke bekreftet fra offisielt hold.

I Finland valgte regjeringen å isolere hovedstadsregionen Nyland onsdag i et forsøk på å hindre at smitten sprer seg.

Sjefsepidemolog Anders Tegnell sa torsdag at han ikke kjente til noen diskusjon om å stenge Stockholm, og trodde heller ikke det var realistisk. Men han sa at det var mulig å innføre karantene i enkelte områder hvis man ser at det er stor smittespredning der.

Men de vil nå gå i gang med en storstilt informasjonskampanje for å få folk til å følge smitteråd.

Vekker oppmerksomhet

Sverige har fått mye oppmerksomhet i utlandet fordi landet ikke har innført like sterk restriksjoner på folks liv som resten av Europa. Statsepidemiolog Anders Tegnell sa til VG onsdag at Norge er minst like stor forsøkskanin som Sverige og at begge land har innført tiltak som de aldri tidligere har gjort.

I Sverige er det forbud mot forsamlinger på mer enn 500 personer og det er kommet sterke oppfordringer om å holde avstand og unngå unødvendige reiser. Men skoler og barnehager holder åpne og restauranter kan også holde åpne så de serverer ved bordene.