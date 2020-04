Youtube, munnbind og bøter for å gå ute. Korona-tiltakene påvirker mennesker over hele verden. Her forteller 25 barn fra 19 land hvordan de lever for tiden.

Denne saken sto først på trykk i Aftenposten Junior, Norges største nyhetsavis for barn. Aftenposten Jumior er gratis mens norske skoler er stengt. Få tilgang til avisen her. Santiago (9): Samborondón, Ecuador Skolene åpner etter ferien i april. Men skolestart kan bli utsatt til mai. Hva gjør du for tiden? – Mamma lærer meg å lage mat. Jeg pleier også å male med mamma eller lillesøsteren min. I tillegg spiller jeg på ipaden min. Har du noen tips for å unngå å kjede seg? – Man bør male, for maling hjelper når man prøver å finne roen. I tillegg kan man lære om origami på internett. Det er også lurt å trene i 20 til 40 minutter for å holde kroppen i aktivitet. Benjamin (12): Praha, Tsjekkia Har vært hjemme siden 9. mars. – På formiddagene gjør jeg lekser og oppgaver som læreren vår sender hver eneste dag. På ettermiddagene lufter jeg hunden min, Hugo. Han er en veldig søt, fransk bulldog. Når vi er utendørs, må vi bruke munnbind! Etterpå spiller jeg spill med kameratene mine på PC-en eller mobilen. Jeg anbefaler barn å spille Roblox, for der er det stort utvalg. Zara (7): Sydney, Australia Bor i: Sydney, Australia Skolen har vært stengt siden 22. mars. Hva gjør du for tiden? – Jeg starter dagen med å danse sammen med lillesøsteren min. Så har jeg hjemmeskole. Etter lunsj får jeg se en film, og så løper jeg til parken like ved der jeg bor og klatrer i et stort tre. Hver dag ringer jeg venner og familie på Facetime. Har du noen tips for å unngå å kjede seg? – Facetime hjelper. Ellers så lager vi en liste med morsomme aktiviteter som jeg kan bruke når jeg kjeder meg. Suzanne (13): Antwerpen, Belgia Skolen har vært stengt i to uker. Hva gjør du for tiden? – Vi har masse lekser. Og så spiller jeg piano og cello. Jeg er også ganske mye på mobilen. Noen ganger går jeg på tur med foreldrene mine. Jeg får ikke lov til å møte venner eller handle i butikken. Har du noen tips for å unngå å kjede seg? – Spill spill med foreldrene dine og spill på mobilen din. Lær en ny sang, og spill musikk. Se på TV. Følg med på nyhetene, men ikke for mye. Sneha (13): New Delhi, India Skolen har vært stengt siden slutten av februar. Hva gjør du for tiden? – Jeg går på en offentlig skole. Der har vi ikke digital undervisning. Så vi har ikke hjemmeskole. Sannsynligvis blir sommerferien avlyst fordi vi må ta igjen skolearbeid da. Det gruer jeg meg til fordi da er det utrolig varmt i India. Dere i Norge er heldige som ikke har det så varmt! Thorsten (13): Noordwijk, Nederland Har vært hjemme fra skolen siden 16. mars. Hva gjør du for tiden? – Jeg har digital skole fra 8.45 til 14.05, og så må jeg gjøre lekser etter det. Har du noen tips for at man skal unngå å kjede seg? – Stikk ut på en løpetur, se filmer og serier på Netflix, eller spill brettspill. Minjeong (8): Miryang, Sør-Korea Anne M. Odland Skolen har vært stengt siden 2. mars. Hva gjør du for tiden? – Jeg har en storesøster som er grei med meg. Heldigvis kan vi være sammen, siden jeg ikke treffer venner. – Jeg leker med tingene mine hjemme og tegner. Jeg liker når vi får mat levert på døren. Vi spiser god mat, og det holder humøret oppe. Ariana (13) og Maja (12): North Island, New Zealand Skolen ble stengt for en uke siden. Hva gjør dere om dagen? Maja: – Mamma vekker oss kl. 8.30. Vi gjør skole arbeid og leser. Jeg liker å bake, så jeg lager pannekaker til alle, snakker med venner på Snapchat eller spiller Roblox med venner på mobilen. Ariana: – Vi går tur på stranden og kaster rugby-ball, spiller brettspill og chatter med venner på mobilen. Hva kan man gjøre hvis man kjeder seg? Maja: – Lek med søsken, og les bøker. Ariana: – Prøv ikke å se så mye på skjerm. Hjelp foreldrene dine med småjobber i huset. Alexander (9): Versonnex, Frankrike Har vært hjemme fra skolen i to uker. Hva gjør du for tiden? – Jeg har hjemmeskole. Jeg leker med søsteren min, spiller piano, hopper på trampoline og spiller sjakk med pappaen min. Hvis jeg vil gå utenfor huset, må jeg skrive adressen vår på et skjema. Alle har lov til å gå tur i nærheten av huset sitt. Hvis politiet finner ut at jeg er mer enn 2 kilometer unna huset mitt, må jeg betale en bot på 1600 kroner. Har du noen tips for å unngå å kjede seg? – Man kan lese bøker, spille spill, snakke med besteforeldre på telefon, brette orm av papir og konkurrere om å blåse den over en målstrek. Og så kan man lete i huset etter sjokolade som foreldre har gjemt! Lauritz (10): Fyn, Danmark Skolen stengte 12. mars. Hva gjør du om dagen? – Har hjemmeskole og gjør lekser. Jeg spiller Playstation 4 og møter noen venner ute, siden vi ikke får være inne. Har du noen tips for å unngå å kjede seg? – Vær kreativ, og bruk fantasi. Spill Pokémon Go med venner. Hygg deg med familien, og spill brettspill. Man kan også finne tegne- instruksjoner på nettet. Alina (13) og June (10): New York, USA Skolen stengt siden 16. mars. Hva gjør dere for tiden? Alina: – Trener, gjør lekser, video-chat, gamer, ser på film. June: – Leker med hunden, leker ute, leser bøker og turner. Har dere noen tips for at man skal unngå å kjede seg? – Lag en liste med ting du kan gjøre, så kan du velge noe fra den når du kjeder deg. Joao Pedro (10): Londrina, Brasil Skolen stengte for én uke siden. Hva gjør du for tiden? – Familien min er hjemme. Vi spiller brettspill. Det er hyggelig. Det er dumt at skolen og kirken er stengt. Jeg hadde gledet meg til å feire påskehøytiden. Jaime (10): Milano, Italia Har vært hjemme fra skolen siden 21. februar. – Jeg gjør skolearbeid online. Vi har tre økter hver dag på 45 minutter hver. Skoledagene blir for korte hjemme, for jeg liker å lære. Jeg er frustrert og kjeder meg. Hva gjør du når du kjeder deg? – Går ut på terrassen og maler eller leker. Jeg bretter papir og lager ting, som fly, dyr og geometriske figurer (origami). Det går også an å bake kake hvis man ikke har noe annet å gjøre! Eser (10): Yalova, Tyrkia Har vært hjemme siden 16. mars. – Jeg har hjemmeskole. Etter skolen lager jeg origami (bretter papirer til fine figurer) og leker med søsknene mine. Mitt tips til barn som er hjemme nå, er å drive med sport, tegne eller finne en ny hobby. Benji (10): South Island, New Zealand Hva gjør du for tiden? – Skolen vår har digital undervisning. Pappa jobber hjemme. Han gir meg oppgaver som jeg må gjøre, og hjelper meg med skolearbeid. Jeg er heldig som bor så nærme stranden. Min favoritthobby er å surfe. I New Zealand får vi fortsatt lov til å surfe hvis du bor nærme stranden og holder 2 meters avstand til andre. Ellers pleier jeg og pappa å gå til stranden og sparke fotball. Ayliyah (8): San Pedro, Filippinene Hvordan har du det? – Jeg har det fint hjemme. Jeg leker, ser show for barn på TV. Hver morgen ser jeg et program på TV for å lære å tegne og lage figurer. Familien ber rosenkrans-bønnen, og vi følger messene i kirken online. Vi ber til Gud om at pandemien må ta slutt. Byen vår ser ut som en spøkelsesby, ingen er ute. Bare en i familien har lov å gå i matbutikken. Det må skje mellom klokken fem om morgenen og tolv på formiddagen. Alle som er ute, må ha tillatelse, ellers blir man arrestert. Anoushka (8): Edinburgh, Skottland Har vært hjemme siden 22. mars. Hva gjør du om dagen? – Først gjør jeg skolearbeid, staver, leser, regner og tegner. Etter det hjelper jeg mamma med å lage mat. Jeg har lært å vaske klær og rydde. Jeg savner venner og læreren min! Har du noen tips hvis man kjeder seg? – Trene med Joe Wicks på Youtube, bake og snakke med venner på Facetime. Áile Biret Márjá (9): Peltovuoma, Finland Skolene stengte 16. mars. Hva gjør du for tiden? – Jeg står på ski og leser bøker. Og så leker jeg med lillebrødrene mine. Jeg kan også være i skogen og fjellet her jeg bor. Aliyah (10): Cape Town, Sør-Afrika Har vært hjemme fra skolen i nesten tre uker. Hva gjør du for tiden? – Spiller på mobilen og maler. Jeg gjør også lekser. Har du noen tips for at man skal unngå å kjede seg? – Vær med på tegnekonkurranser og quiz! Tilbring tid med familien. Leah (14): Tokyo, Japan Skolene i Japan har vært stengt siden 2. mars. Hva gjør du for tiden? – Vi får heldigvis lov til å gå ut. Det er trist at skolen er stengt. Jeg har måttet gjøre mye skolearbeid hjemme uten at jeg har kunnet spørre læreren om hjelp. Har du tips til andre som kjeder seg? – Jobb med skolearbeid! Alexander (14), Sofie (13) og Sofus (11): Roskilde Danmark Har vært hjemme fra skolen i snart tre uker. Hva gjør dere for tiden? – Vi har hjemmeskole. Vi starter i 8-8.30- tiden hver dag og gjør matte, engelsk, dansk og tysk-oppgaver frem til klokken 14. Vi får alt skolearbeidet online. Det fungerer fint. Når vi har fritid, spiller vi basket, hopper på trampolinen og kjører sparke-sykkel på gårdsplassen.