Barna returnerte tilbake til Tadsjikistan med et spesialfly til hovedstaden Dusjanbe tirsdag, opplyser utenriksdepartementet i en uttalelse.

Ifølge departementet er dette barn som ble «tvunget til å bli med» foreldrene som ble rekruttert av IS og andre ekstremistgrupper. Noen av barna ble også født i Irak.

Barna vil gå gjennom medisinske undersøkelser og eventuelt få behandling og vaksiner. Deretter vil psykologer og lærere over en lengre periode lære barna å tilpasse seg et liv i Tadsjikistan, skriver den tadsjikiske mediegruppen Asia-Plus.

Barna ankom hjemlandet uten foreldrene. Myndighetene sier at slektninger kan ta over omsorgen av barna, men sier at dersom ingen vil det, vil myndighetene ta vare på dem, skriver det tadsjikiske nettsiden Ozodi.

I februar uttalte departementet at de jobbet med å hente hjem 75 barn i Iran hvor 43 tadsjikiske kvinner sonet fengselsstraff for ekstremist-relaterte forbrytelser.

11 barn sitter fortsatt i fengsel sammen med sine mødre, men det jobbes med å hente hjem disse også.

Rundt 1.000 tadsjikiske statsborgere har dratt til Irak og Syria for å verve seg i ekstremistgrupper siden 2011, ifølge nyhetsbyrået AFP.