Han er mistenkt for krigsforbrytelser. Nå kan påsketerroren bane vei for at han blir Sri Lankas neste president.

Privatetterforskeren fant ham på en parkeringsplass ved en matbutikk utenfor Los Angeles tidligere denne måneden.

Gotabaya Rajapakse, Sri Lankas tidligere forsvarsminister, fikk klar beskjed i form av et dokument: Han er saksøkt i California for krigsforbrytelser mot tamiler under borgerkrigen, som fikk en blodig slutt i mai 2009.

Rundt 40.000 sivile ble drept i den siste fasen av borgerkrigen mellom regjeringsstyrker og opprørsgruppen LTTE, ifølge en FN-gransking. Den gang var Gotabaya Rajapakse, bror til den daværende presidenten, forsvarsminister og satt med ansvaret for hærens brutale fremmarsj.

Nå håper 69-åringen å bli president ved valget i desember.

– Ønsker en sterk leder

Terrorangrepene mot kirker og luksushoteller på søndag, der minst 321 mennesker ble drept, kan bane veien for at Rajapakse-familien igjen kan overta makten på Sri Lanka, ifølge eksperter.

– Angrepene har skapt veldig stor usikkerhet og frykt i befolkningen. Mange kommer til å ønske en sterk lederskikkelse. Og det er akkurat det Gotabaya ønsker å fremstille seg selv som, sier doktorgradsstipendiat MeeNilankco Theiventhran ved Høgskulen på Vestlandet.

Han er selv fra Sri Lanka og følger den politiske situasjonen tett.

– Stemningen nå er veldig anspent. Mye tyder på at den sittende regjeringen ble advart mot angrepene, men at de ikke tok affære for å forhindre at de skjedde. Dette skaper en mulighet for Gotabaya, sier han.

Må kvitte seg med amerikansk statsborgerskap

Sri Lanka-eksperten Kristian Stokke, som er professor ved Universitetet i Oslo, er enig.

– Gotabaya er jo en de facto krigsforbryter. Det at han kan gjøre et politisk comeback virket for kort tid siden helt utenkelig. Men i den situasjonen som er nå, så kan det skje, sier han.

Den tidligere forsvarsministeren har allerede et sterkt grunnfjell av tilhengere blant nasjonalistiske singalesere, folkegruppen som utgjør flertallet av befolkningen på Sri Lanka.

– Det er mange som er trofaste mot Rajapakse-familien. Det spesielle med situasjonen er at det ikke er en by/land-fordeling, slik vi ser i andre land. På Sri Lanka finnes det også en sterkt nasjonalistisk elite i hovedstaden Colombo. Dette sikrer Gotabaya en veldig god plattform å jobbe ut fra, sier MeeNilankco Theiventhran.

Nasjonalistiske buddhister har i flere år vært i konflikt med den muslimske minoriteten på øya. I 2014 ble minst fire muslimer drept og 80 skadet etter at ekstreme nasjonalister gikk til angrep på dem sørvest i landet.

Nå frykter flere Sri Lanka-eksperter at muslimer igjen kan bli angrepet på grunn av påsketerroren. Tirsdag hevdet terrorgruppen IS at den står bak bombeangrepene.

Foreløpig har ikke Gotabaya Rajapakse formelt kunnet stille som presidentkandidat fordi han er amerikansk statsborger. Men tidligere i vår gjorde han det klart at han har søkt om å fjerne dette statsborgerskapet slik at han kan stille til valg.

Tusenvis ble kidnappet

Gotabaya Rajapakse er en svært kontroversiell figur på grunn av tiden som forsvarsminister mellom 2005 og 2015. Spesielt har den brutale sluttfasen av krigen mot LTTE våren 2009 fått mye oppmerksomhet.

Rajapakse skal også ha beordret hæren til å drepe LTTEs ledere da de forsøkte å overgi seg 18. mai det året, ifølge den daværende hærsjefen, Sarath Fonseka.

En FN-rapport fra 2012 omtaler den blodige sluttfasen av krigen som «katastrofal». Den daværende amerikanske ambassadøren til Sri Lanka skrev i et notat i januar 2010 at president Mahinda Rajapakse og brødrene hans hadde ansvaret for hærens påståtte krigsforbrytelser.

Tusenvis av mennesker, inkludert journalister og regimekritikere, ble kidnappet, torturert og i flere tilfeller drept mens han satt som forsvarsminister, ifølge dagens sittende myndigheter.

En av journalistene som ble drept, var den anerkjente redaktøren Lasantha Wickrematunge, som ble skutt i Colombo i januar 2009. Det er Lasanthas familie som nå har saksøkt den tidligere forsvarsministeren for krigsforbrytelser i California.

Frykter forvitring av demokratiet

Men den brutale fremferden under borgerkrigen kan vise seg å være en positiv faktor for Gotabaya Rajapakse i den kommende valgkampen, tror MeeNilankco Theiventhran.

– Minoritetsgruppene på Sri Lanka, spesielt tamilene, vil jo se på dette som et stort problem. Men for mange i majoritetsbefolkningen viser det at han er en sterk leder som kan håndtere en urolig situasjon. Mange ønsker en autoritær leder. Jeg er redd for at den demokratiseringen vi har sett det siste tiåret, kan forvitre, sier han.