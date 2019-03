WHO advarer mot kolerakatastrofe i Mosambik etter syklonen Idai

Hjelpemannskaper arbeider nå for å unngå kolera og andre dødelige sykdommer, som myndighetene frykter at kan ramme de mer enn 250.000 menneskene som bor i flyktningleirer etter syklonen Idai.

Vindstyrker på 50 meter per sekund ble registrert da Idai raste innover kysten av Mosambik for halvannen uke siden. Store mengder regn høljet ned, og flomvannet dannet en ny innsjø som var 12 mil lang.

I leirene er det dårlige sanitærforhold og ikke rent drikkevann siden mange brønner er blitt oversvømt i uværet.

Kolera smitter gjennom infisert vann og mat, og kan ta livet av mennesker i løpet av kort tid. Tirsdag ble det bekreftet et tilfelle av den alvorlige sykdommen i Mosambik, og det er meldt om flere tilfeller av diaré.

Frykter katastrofe

Tsvangirayi Mukwazhi/ AP / NTB scanpix

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter nå et hopp i tallet på smittede.

– Vi må ikke la disse menneskene gå gjennom en ny katastrofe med et alvorlig sykdomsutbrudd. Vi må gi dem tilgang til viktige helsetjenester. De har lidd nok, sier representant for Verdens helseorganisasjon (WHO) Dr. Djamila Cabral i Mosambik.

Hun forklarer at mennesker i områdene som er rammet av syklonen, bor i leire under fryktelige forhold, og at rundt 55 helsesentre og sykehus i landet har fått betydelige skader i syklonen.

Ifølge WHO skal 900.000 koleravaksiner leveres til Mosambik denne uken. Røde Kors jobber med å bygge et feltsykehus i landets nest største by Beira, og med å få et provisorisk sanitæranlegg opp å stå.

Over 700 døde

Tsvangirayi Mukwazhi / AP / NTB scanpix

Ifølge FN trenger over 1,8 millioner mennesker i det syklonrammede området nødhjelp, mer enn ti dager etter at monstersyklonen Idai traff Mosambik.

Så langt er minst 700 mennesker bekreftet døde i Mosambik, Zimbabwe og Malawi som følge av uværet. Det antas at tallet vil fortsette å stige.

Tirsdag kalte FNs generalsekretær António Guterres syklonen som en av de verste værkatastrofene i Afrikas historie. Rundt 3 millioner mennesker er berørt, og infrastruktur for tilsammen 1 milliard dollar skal være ødelagt.