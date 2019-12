Thunberg ønsker ikke å fly og krysset Atlanterhavet frem og tilbake på to forskjellige seilskip før hun kunne være med på klimatoppmøtet i Madrid. Hjem til Sverige igjen reiste hun med tog.

I Tyskland var Thunberg ikke alene om å reise på denne miljøvennlige måten og hun måtte sitte på gulvet med bagasjen sin. Denne opplevelsen delte hun med sine 3,5 millioner følgere på Twitter.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Innlegget ble likt av 188.000 pesoner, delt videre av 10.300 og kommentert 9.700 ganger.

Kommentarene er en blanding av de som takker henne for innsatsen for klimaet og ønsker henne god reise, de som forteller at hun kunne ha forhåndsreservert et sete, enkelte som mener det hele er iscenesatt av rådgiverne hennes og dermed «fake news», og noen få som gir uttrykk for at det slett ikke er klimavennlig å reise med tog.

Det tyske statlige togselskapet DB (Deutsche Bahn) var åpenbart ikke fornøyd med innlegget fra Thunberg. De hadde kanskje sett for seg en noe mer positiv omtale, og reagerte med en noe syrlig Twitter-melding, melder blant andre nyhetsbyrået AFP.

I første Twitter-melding takker DB den unge svensken for miljøengasjementet hennes og for at hun valgte å reise med dem, men så kom den syrlige meldingen:

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

«Det hadde vært enda hyggeligere om du også hadde nevnt hvor vennlig og kompetent vårt personale møtte deg ved din sitteplass på første klasse».

Aha, så Greta Thunberg satt slett ikke på gulvet, men i et komfortabelt sete på første klasse? Det viste seg at begge versjoner er riktig. Det forklarte den unge klimaaktivisten i neste Twitter-melding:

«Toget vårt fra Basel ble tatt ut av trafikk. Så vi satt på gulvet i to forskjellige tog. Etter Göttingen fikk jeg sitteplass. Dette er selvfølgelig ikke noe problem, og jeg sa aldri at det var det. Overfylte tog er et flott tegn fordi det betyr at etterspørselen etter togreise er høy!»