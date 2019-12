Modi holdt talen mens protestene mot en omstridt statsborgerskapslov fortsetter. Om lag 25 mennesker er drept i demonstrasjoner de ti siste dagene.

– Muslimer som er sønner av jorden, og som har forfedre og barn fra Mor India, behøver ikke bekymre seg, sa Modi, som samtidig anklaget opposisjonen for å skape en «fryktpsykose».

Den nye loven åpner for at innvandrere fra Bangladesh, Pakistan og Afghanistan kan få indisk statsborgerskap, men den gjelder ikke for muslimer.