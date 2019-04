Biden lover å vise mer respekt for andres intimsone

– Sosiale normer har begynt å endres, de er forandret. Og grensene for å beskytte det personlige rommet har blitt nullstilt, sier Biden i en video som han la ut på Twitter onsdag.

– Jeg vil være mer påpasselig med å respektere det personlige rommet i framtiden, sier han.

Biden har blitt anklaget for å ha vært i overkant hengiven i sin måte å hilse på andre på. Fredag sto tidligere Nevada-politiker Lucy Flores fram i New York Magazine der hun sa at Biden i 2014 kysset bakhodet hennes. Deretter sto Amy Lappos, en tidligere medarbeider av Biden, fram og sa han i 2009 dro ansiktet hennes til seg og gned nesen sin mot hennes.

Han uttalte seg om anklagene første gang søndag:

– I løpet av et mangeårig liv i offentligheten og mange år med valgkamp, har jeg gitt utallige håndtrykk, klemmer og uttrykk for kjærlighet, støtte og trøst. Ikke en eneste gang trodde jeg at jeg hadde oppført meg upassende. Hvis noen antyder at jeg har gjort det, vil jeg lytte med respekt. Men det var aldri min intensjon, uttalte han da.

Tirsdag fikk han følgende råd fra Representantenes hus' leder Nancy Pelosi:

– Bli med i håndhilser-klubben.

– Biden må forstå at det i dagens verden er viktig å ta hensyn til folks personlige rom, sa Pelosi.

Biden har ikke lansert sitt kandidatur, men han er en av favorittene til å vinne Demokratenes nominasjonskamp og bli Donald Trumps utfordrer i presidentvalget neste år.