Den 47 år gamle australieren ble pågrepet av britisk politi i Ecuadors London-ambassade tirsdag formiddag.

Rettsmøtet fant sted torsdag ettermiddag i Westminster Magistrates' Court i London.

Assange holdes varetektsfengslet fram til straffeutmålingen og risikerer 12 års fengsel.

Han skal møte i retten igjen senere, da USAs utleveringsbegjæring skal behandles. USA har siktet Assange for å ha hjulpet til med datahacking av datamaskiner som tilhørte det amerikanske forsvarsdepartementet.

Assange ga tommelen opp til den fremmøtte pressen og virket rolig og selvsikker.

Tidligere torsdag ble Assange pågrepet inn på Ecuadors ambassade av britisk politi. Han ble motvillig ført ut av ambassaden.

Siktet for hacking

Assange er anklaget av den amerikanske regjeringen for datahacking, ifølge en siktelse som ble offentliggjort like etter arrestasjonen i London, melder avisen The Guardian.

Det amerikanske justisdepartementet hevder at Assange konspirerte med den tidligere soldaten Chelsea Manning for å bryte seg inn i et hemmelig computer-nettverk med sikte på å få tak i klassifiserte dokumenter som ble publisert på Assanges nettsted.

Datamaskinene var tilkoblet Internet Protocol Router Network (SIPRNet), et datanettverk for USAs utenriksdepartement og forsvarsdepartement.

Manning jobbet som etterretningsanalytiker i det amerikanske militæret og hadde derfor tilgang til datamaskinene.

Ifølge en uttalelse fra justisdepartementet risikerer Assange en maksimumsstraff på fem år i fengsel.

Siktelsen kommer på bakgrunn av en langvarig etterforskning som daterer seg tilbake til president Obamas administrasjon.

Den ble dels utløst av publiseringen av hundretusener av militære rapporter om krigen i Afghanistan og Irak, samt amerikanske diplomatmeldinger sendt fra USAs ambassader rundt omkring i verden.

Manning ble benådet av president Barack Obama i 2017 og slapp å sone å dom på 35 år for å ha lekket fortrolige og hemmelige dokumenter.

Vil ha gjenopptatt voldtekts-etterforskning

Påtalemyndigheten i Sverige har mottatt en begjæring om at voldtekts-etterforskningen av Julian Assange må gjenopptas.

I en pressemelding opplyser påtalemyndigheten at oppfordringen kommer fra bistandsadvokaten til en av kvinnene som har beskyldt Assange for seksuelle overgrep.

Tidligere torsdag kveld meldte Aftonbladet at svensk påtalemyndighet gjenopptar etterforskning om mistenkt voldtekt, men det medførte ikke riktighet.

Sverige har siden 2010 etterforsket Assange for voldtekt og seksuelle overgrep som skal ha funnet sted mot to svenske kvinner.

Voldtektssaken ble henlagt i mai 2017, men nå håper bistandsadvokaten til den ene kvinnen at saken gjenopptas.

Avisen Expressen har også vært i kontakt med den andre kvinnen som fikk Assange mistenkt for voldtekt.

– Jeg vil bli veldig skuffet dersom Julian Assange utleveres til USA. For meg har dette aldri handlet om noe annet enn at han må stå til ansvar for sine handlinger mot meg og andre kvinner, sier hun.

Svensk påtalemyndighet tok ikke stilling til skyldspørsmålet da de avgjorde å legge bort saken i 2017.

Julian Assange har hele tiden avvist voldtektsanklagene.

Det var med bakgrunn i voldtektssiktelsen at Assange ble pågrepet av britisk politi i 2010, men han ble senere løslatt.

Etter at britiske domstoler i 2012 kom frem til at Assange skulle utleveres til Sverige, søkte han dekning i Ecuadors ambassade i London, der han har oppholdt seg frem til i dag. I 2018 fikk Assange innvilget statsborgerskap i Ecuador.

– Jeg og min klient har nettopp mottatt nyheten at Assange er pågrepet. At det vi har ventet og håpet på i snart syv år nå hender, kommer selvsagt som et sjokk på min klient. Vi vil gjøre alt vi kan for at påtaleyndigheten skal gjenoppta den svenske etterforskningen, slik at Assange kan utleveres til Sverige og stilles for retten for voldtekt, sa advokat Elisabeth Massi Fritz til Expressen tidligere torsdag.

May:- Ingen er over loven

Den britiske statsministeren Theresa May sier arrestasjonen av Assange viser at ingen er over loven i Storbritannia.

– Jeg er sikker på at hele Huset vil hilse nyheten velkommen om at politiet har arrestert Julian Assange etter nesten syv år i den ekvadorianske ambassade, sa hun til parlamentet.

Ecuadors ambassadør i London inviterte britisk politi inn i bygningen for å pågripe Assange, noe som bekreftes både av politiet i den britiske hovedstaden og Wikileaks.

Meldingen om at Julian Assange var pågrepet kom like etter at Ecuadors presidentkontor opplyste at landet trekker tilbake beskyttelsen av Assange.

Ecuador har avsluttet Assanges politiske asyl på ulovlig vis og i strid med folkeretten, hevder Wikileaks på Twitter.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt sier i en kommentar til arrestasjonen at Julian Assange ikke er en helt. - Han har gjemt seg for sannheten i år etter år, sier Hunt, ifølge Reuters.

Ifølge Sky News kan man høre at han roper «UK resist!» idet han føres bort av politiet.

Storbritannia vil ikke utlevere Wikileaks’ grunnlegger Julian Assange til USA hvis han står overfor muligheten for dødsstraff der, sa utenriksminister Alan Duncan torsdag etter at Assange ble arrestert i London.

– Det er vår politikk under alle omstendigheter, så det gjelder også for Julian Assange, sa Duncan til Sky News.