Frode Berg får trolig sin dom 16. april

Onsdag fortsatte rettssaken mot den tidligere grenseinspektøren, men det er ikke planlagt nye rettsmøter før tirsdag i neste uke.

– Hvis alt går som planlagt, vil alt være over 16. april. Da vil dommen bli kunngjort. Men vi kan ikke være sikre, og domstolen kan alltid endre datoen, sier forsvarer Ilja Novikov til NTB.

Han opplyser at dommen normalt er offentlig, men kun den delen av dokumentet som handler om skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Dommen vil falle i Moskvas byrett, og alt tyder på at Berg blir funnet skyldig.

Strafferammen er mellom 10 og 20 års fengsel, men Berg har allerede sittet innesperret siden 5. desember 2017.

– Ikke skyldig

Da Berg onsdag ble ført inn i rettssal 435 i byretten i Moskva, var han enda mer skjermet for journalistene enn tirsdag.

Ingen utenforstående kom nær Berg før han tok plass i et glassbur og saken startet. Men journalistene fikk et glimt av nordmannen gjennom en åpen dør inn til rettssalen.

Retten skal onsdag gjennomgå bevisene i saken, og det er ventet at aktoratet vil føre vitner.

Berg erklærte seg ikke skyldig da saken startet tirsdag.

– Meldinger i russiske medier om at han har sagt seg villig til å erklære seg skyldig, er ikke riktige. Helt fra starten og fram til nå har han erklært seg ikke skyldig, sier Novikov onsdag.

Berg har erkjent kontakt med norsk etterretning, men sagt seg ikke skyldig i spionasje.

Atomubåter

Nordmannen er tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter, meldte russiske nyhetsbyråer tirsdag. Den russiske statsadvokaten Milana Digajeva gikk da ut og kommenterte tiltalen.

– Frode Berg er tiltalt for å ha spionert for Norge. Han samlet informasjon om atomubåter. Han ble kontaktet av norsk etterretning, og han gikk med på å samarbeide med dem mot penger, sa hun til nyhetsbyrået Ria Novosti. Også nyhetsbyrået Interfax omtalte uttalelsene.

– Berg ble pågrepet mens han fikk informasjon fra en russisk borger som jobbet for et selskap i forsvarsindustrien, og denne borgeren opererte under FSBs kontroll, ifølge Digajeva.

Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes fremholdt overfor NTB tirsdag at dette var nye anklager.

– De har ikke tidligere beskyldt Berg for å ha håndtert hemmelig russisk informasjon, sa han.

Benådning?

Alt fra benådning og soningsoverføring til en politisk avtale «på bakrommet» mellom Norge og Russland trekkes av eksperter fram som mulige løsninger for å få Berg hjem.

Først og fremst må en rettskraftig dom foreligge, noe som avhenger av om domstolens beslutning blir anket eller ikke. Novikov ønsket onsdag ikke å si noe om hva han eller Berg tenker om en anke.

Forsvareren peker på at en benådning fra presidenten som følge av en politisk avtale om løslatelse av Berg, kan være en mulig løsning.

– En utlending har teoretisk sett alltid en mulighet til å bli utvekslet eller benådet av politiske grunner, sier Novikov, som viser til at en slik benådning er den eneste rettslige grunnen til at en utlending som er dømt, kan bli løslatt.

Novikov fikk også spørsmål om statsminister Erna Solbergs (H) møte med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg tirsdag.

– Jeg vet ingenting om dagsordenen for dette møtet, eller om Frode Bergs sak er på agendaen. Men det er klart jeg håper at den norske regjeringen på dette møtet eller med andre tiltak, vil ta seg av hans videre skjebne, sier advokaten.