Frode Berg-sak i praksis ferdig – trolig dom 16. april

– Han har det relativt bra. Han er veldig glad for endelig å se slutten på denne historien, sier Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov til NTB utenfor rettslokalet onsdag.

De siste månedene har Bergs dager vært preget av tomhet, fordi han ikke har kunnet forstå hvorfor det har tatt så lang tid å komme i gang med rettssaken, ifølge advokaten.

– Han er ekstremt lei av å sitte fengslet uten noen god grunn i halvannet år.

«Få illusjoner»

Nå gjenstår bare sluttprosedyrer fra aktoratet og forsvareren 9. april før dom og straffeutmåling i saken er ventet 16. april.

Dommen er normalt offentlig, men kun den delen av dokumentet som handler om skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Dommen vil falle i Moskvas byrett.

– Vi har få illusjoner. Vi antar det trolig blir en domfellelse, selv om vi er uenige med aktoratet, sier Novikov.

Strafferammen er mellom 10 og 20 års fengsel, men Berg har allerede sittet innesperret siden 5. desember 2017.

– Ikke skyldig

Rettssaken mot Berg ble tirsdag og onsdag ført bak lukkede dører, og den har vært omgitt av strengt hemmelighold. Årsaken er at saken omhandler forhold som berører rikets sikkerhet.

Det har vært totalt fotoforbud inne i domstolsbygningen, og utenforstående har bare i korte glimt fått se Berg. Onsdag fikk journalistene bare så vidt sett nordmannen gjennom en åpen dør inn til rettssalen.

Retten hørte onsdag fire vitneforklaringer og gikk gjennom bevisene i saken. Novikov ville imidlertid ikke kommentere direkte hva som var blitt sagt i rettssalen.

Berg har erkjent kontakt med norsk etterretning, men erklærte seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen da saken startet tirsdag.

– Meldinger i russiske medier om at han har sagt seg villig til å erklære seg skyldig, er ikke riktige. Helt fra starten og fram til nå har han erklært seg ikke skyldig, sier Novikov.

Atomubåter

Nordmannen er tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter, fremholdt aktor Milana Digajeva overfor det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti tirsdag. Også nyhetsbyrået Interfax omtalte uttalelsene.

Men da NRK onsdag konfronterte aktor med uttalelsene, gikk hun tilsynelatende tilbake på dem.

– Jeg sa bare én setning til dem hvor jeg forklarte det han er anklaget for, sa hun.

Hun avviste på direkte spørsmål å ha sagt at Berg var noe annet enn en kurer, slik det fremgikk tirsdag.

– Jeg vet ikke hva du snakker om. Jeg sa bare to-tre ord om den endelige konklusjonen som lå til grunn for tiltalen. Jeg oppga ingen flere detaljer. Jeg sa ikke det du refererer til, sa Digajeva.

Annen versjon

Tirsdag ble hun imidlertid sitert på følgende:

– Frode Berg er tiltalt for å ha spionert for Norge. Han samlet informasjon om atomubåter. Han ble kontaktet av norsk etterretning, og han gikk med på å samarbeide med dem mot godtgjørelser, sa hun.

– Berg ble pågrepet mens han mottok informasjon fra en russisk borger som jobbet for et selskap i forsvarsindustrien, og denne borgeren opererte under FSBs kontroll, ifølge Digajeva.

Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes fremholdt overfor NTB tirsdag at dette var nye anklager.

– De har ikke tidligere beskyldt Berg for å ha håndtert hemmelig russisk informasjon, sa han.