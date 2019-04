Barn som blir født nå har kortere forventet levealder på grunn av forurenset luft, viser en ny rapport. Aller hardest går det utover barn i Sør-Asia, skriver den britiske avisen The Guardian.

Studien, som ble gjennomført av State of Global Air (SOGEN) viser at forurensning var årsaken til en av ti dødsfall på verdensbasis i 2017. Verdens helseorganisasjon bekrefter at det totalt dør syv millioner mennesker av luftforurensing, hvert eneste år.

Det betyr at luftforurensning er mer dødelig enn både trafikkulykker og malaria.

Nå viser det seg altså at det barn som blir født nå vil rammes aller hardest av forurensningen. I snitt vil forventet levealder reduseres med 20 måneder på verdensbasis. I Sør-Asia er levealderen kortet ned med 30 måneder for barn som blir født nå.

– Et sjokk for oss

Det er Health Effects Institute som står bak produksjonen av den ferske SOGA-rapporten. Visepresident i instituttet, Robert O’Keefe, sier han er sjokkert over resultatene som ble lagt frem i rapporten.

– Det kom som et sjokk på oss at barns forventede levealder er i ferd med å bli såpass redusert. Det finnes selvfølgelig ingen magisk løsning, men verdensledere må handle nå, sier han.

O’Keefe får støtte fra Alastair Harper i Unicef UK.

– Dette viser at denne dystre situasjonen påvirker helsen hos mennesker i de mest utsatte eller svakeste folkegruppene, særlig barn, sier Harper.

Han poengterer at det stadig blir lagt frem bevis for at det finnes en sammenheng mellom forurenset luft og helseproblemer hos nyfødte. Blant annet gjelder dette lav fødselsvekt, astma eller redusert lungekapasitet.

The impact of toxic air on children’s lives is epic https://t.co/oprrJziDKD pic.twitter.com/20hQLlG77t — Alastair Harper (@harperingon) April 3, 2019

Like ille med forurensning i hjemmet

Utendørs forurensning rammer særlig hardt i industrielle, vestlige land. Likevel viser fjorårets SOGA-rapport at «skitten luft» har spredt seg utover nærmest hele kloden, og at 90 prosent av verdensbefolkningen er utsatt for helsefarlig luft hver eneste dag.

Å holde seg innendørs har liten effekt dersom man vil unngå forurenset luft.

Innenfor hjemmets fire vegger utsettes man ifølge rapporten for minst like helsefarlig luft, blant annet gjennom hverdagslige aktiviteter som matlaging. Sot og partikler fra kullfyrt matlaging og oppvarming innendørs knyttes spesielt til sykdom.

3,6 milliarder mennesker utsettes for både innendørs og utendørs luftforurensning hver eneste dag, ifølge rapporten.

Bruker Kina som eksempel

Kina er blant landene i verden som har hatt størst problemer med forurenset luft. I 2013 ble det iverksatt en handlingsplan i landet, med mål om å øke luftkvaliteten betraktelig. Blant annet skulle dette gjøres ved å redusere antallet fabrikker, begrense bruken av kullkraft, redusere biltrafikken i storbyene og investere i renere energikilder.

Nå viser O’Keefe til Kina som et fremragende eksempel på hvordan myndighetene kan bidra til at den kritiske utviklingen i luftforurensning stagnerer eller snur.

En rapport som ble lagt frem i januar 2018 viser at luftforurensningen i den kinesiske hovedstaden Beijing falt med 20,5 prosent sammenlignet med året før. Det bekreftet det statlige nyhetsbyrået Xinhau.

– Kina har sendt embetsmenn til de hardest rammede områdene for å forsikre at tiltakene iverksettes og gjennomføres. Det fører til at problemet med luftforurensning er i ferd med å snu, sier han.

Bedre luft i Oslo

Hjemme i Norge er luftkvaliteten også en fare for innbyggerne. Det er særlig i hovedstaden at luftforurensning rammer hardest. Ferske tall fra Statens vegvesen og Oslo kommune viser at omtrent 10.000 innbyggere i Oslo rammes av farlig luftforurensning i 2019.

Den farlige luften har ført til at kommunen har vært nødt til å råde folk om å holde seg unna trafikkerte områder i hovedstaden. Dette gjelder folk i risikogrupper, for eksempel folk med astma eller luftveissykdommer.

Samtidig viser de ferske tallene at Oslo-luften er blitt bedre med årene: I 2015 ble omtrent 200.000 innbyggere i Oslo rammet av farlig luftforurensning.