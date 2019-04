Ett av fem sykehus har også mangel på toaletter, ifølge en rapport av Verdens helseorganisasjon (WHO) og UNICEF.

– Se for deg å føde eller ta med deg et sykt barn til et helsesenter som ikke har rent vann, toalett eller mulighet for håndvask. Det er realiteten for millioner av personer hver dag, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

Basert på undersøkelser fra 125 land, har FN-organisasjonene også funnet ut at det ikke finnes ordentlige fasiliteter for håndhygiene på en sjettedel av verdens helsesentre.

Mangel på sanitære anlegg og hygiene er et problem i de minst utviklede landene i verden, hvor bare 55 prosent av helsesentrene har vann.

Ifølge FN må om lag 17 millioner kvinner hvert år føde på slike sentre, som har svært dårlige fasiliteter. Å føde på sykehus hvor det ikke er vann, sanitære anlegg og hvor det er mangel på hygiene, kan føre til infeksjoner eller død blant mor og barn.