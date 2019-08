Natt til onsdag skrev USAs president Donald Trump at han likevel ikke kommer til Danmark 2. og 3. september.

Han var offisielt invitert av dronning Margrethe og det hører til sjeldenhetene at et statsoverhode avlyser et besøk på denne måten. Det er først og fremst begrunnelsen for at besøket blir utsatt, som vekker reaksjoner. Nå går nyheten verden rundt.

Avis: Ville tilby stort engangsbeløp

Donald Trump skriver på Twitter at det skyldes statsminister Mette Frederiksens kontante avvisning av å diskutere mulig kjøp av Grønland. Ifølge Washington Post hadde sentrale personer i Trump-administrasjonen diskutert å tilby Danmark å overta deres årlige subsidier til Grønland, ca 600 millioner dollar. I tillegg skal presidenten ha vært villig til å betale et engangsbeløp for å få gjennomført handelen.

Statsminister Mette Frederiksen har så langt vært taus om den siste utviklingen, men varslet et pressemøte klokken 15 onsdag.

Kongehuset bekrefter overfor Danmarks Radio at de ble tatt på sengen.

– Det var en overraskelse, mer har vi ikke å si om den saken, sier kommunikasjonssjef Lene Balleby til kanalen.

Danskene reagerer

Onsdag morgen kom det kraftige og vantro reaksjoner fra danske politikere. Flere mener at det å avlyse på denne måten, er en fornærmelse mot en nær alliert.

Morten Østergaard, som er leder for partiet Radikale Venstre, kaller Trump «utilregnelig».

– Virkeligheten overgår fantasien, skriver han.

Vrkeligheden overgår fantasien. Der kan næppe være en i USAs udenrigsministerium, som ikke kunne have fortalt Trump svaret på forhånd. Det er dybt godnat. Og det viser hvorfor vi mere end nogensinde bør betragte EU-landene som vores nærmeste allierede. Manden er utilregnelig. https://t.co/boQXxOrBt6 — Morten Østergaard (@oestergaard) August 21, 2019

Avisen Berlingskes sikkerhetspolitiske korrespondent Kristian Mouritzen skriver at forholdet mellom USA og Danmark aldri har vært så iskaldt før og at det får vidtgående konsekvenser.

– Den danske regjering og grønlenderne er i sjokk. En amerikansk president setter alt over styr på grunn av en fiks ide om å kjøpe Grønland. Hvordan kommer vi videre herfra? skriver han.

Han beskriver det som om Danmarks nærmeste allierte låser døren og kaster nøkkelen. Kommentatoren mener dette viser at europeerne ikke kan stole på USA lenger. Han skriver at Trump kritiserer europeiske ledere som forbundskansler Angela Merkel og tidligere statsminister Theresa May, mens Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un blir møtt med respekt.

I en fersk lederartikkel skriver Berlingske at det som har skjedd setter forholdet mellom Danmark og USA i en krise som ingen av dem har noen interesse av.

«Trumps utsettelse av det offisielle statsbesøket på ubestemt tid er i seg selv et fullstendig uhørt skritt, en diplomatisk fornærmelse og dypt illevarslende for tilstanden i hele det transatlantiske samarbeidet», skriver avisen.

– Kan komme med nye tilbud

Anders Agner Pedersen, sjefredaktør i nettstedet Kongressen.com, sier at «uansett hvordan man snur og vender på det, så er det tale om en diplomatisk krise mellom vårt litt land og supermakten». Og han er ikke i tvil om det er et større problem for Danmark enn for USA.

Spørsmålet Pedersen stiller, er om Trump vil skrinlegge sine ønsker om å kjøpe Grønland, eller i stedet prøve å gjøre sine hoser grønne hos grønlenderne selv.

– Husk at for bare noen få dager siden beskrev han ideen som en stor eiendomshandel, så det kan ikke utelukkes at han er fristet av å se hva som skjer dersom han kommer med et konkret bud, skriver redaktøren i en analyse.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har foreløpig ikke kommentert det som har skjedd i natt. Men hennes partifelle og tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, kaller det dypt fornærmende.

– USAs president har avlyst sitt besøk til Danmark fordi det ikke var interesse for å diskutere salg av Grønland. Er det en spøk Dypt fornærmende mot det grønlandske og danske folk, skriver hun.

So the POTUS has cancelled his visit to Denmark because there was no interest in discussing selling Greenland @BBCRadio4 Is this some sort of joke? Deeply insulting to the people of Greenland and Denmark. — Helle Thorning S (@HelleThorning_S) August 21, 2019

Får støtte hos forretningsmann

Sverige tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt har også vært raskt ute med å kommentere.

– Dette er langt mer enn absurd: Trump har gjort en gammel alliert avhengig av om landet var klar for å oppgi en del av dets territorium, skriver Bildt.

Danmarks Radios USA-korrespondent Lillian Gjerulf Kretz mener avlysningen er et brudd på alle diplomatiske regler og kjølner ned forholdet mellom to allierte.

– Danmark har under skiftende amerikanske presidenter holdt et nært og tett forhold til USA. Trumps avlysning plasserer det på frysepunktet. Det blir travelt for det danske diplomatiet etter dette, sier hun til egen kanal.

Den danske forretningsmannen Lars Seier Christensen har derimot forståelse for at Trump dropper Danmark. På facebook skriver han at danske politikere er provinsielle og oppfører seg som «en flokk skolepiker som ikke er blitt budt opp til dans».

– Jeg gremmes... men du skal være velkommen en annen gang, Mr. President, skriver han.

– Et barn

Også i USA har det kommet reaksjoner, spesielt fra demokratiske politikere.

Den demokratiske kongressrepresentanten Jim McGovern skriver følgende på Twitter.

– Trump ruller ut den røde løperen for Nord-Korea. Han bøyer seg for Putin. Han overser Saudi Arabias grusomme forbrytelser. Men han avlyser en tur til Danmark ... fordi de ikke vil selge oss Grønland? Det er vanskelig å overdrive hvor langt under verdigheten dette presidentskapet befinner seg.

USAs tidligere ambassadør til Danmark, Rufus Gifford, sier han er veldig lei seg over det som har skjedd, og kaller presidenten «et barn».

– For å oppsummere: Han ber om invitasjon fra en viktig venn og alliert. Dronningen inviterer ham til et statsbesøk. Han sier at han besøket er avhengig av at vennen selger en del av territoriet sitt til han. Dette. Er. Ikke. Normalt, skriver han på Twitter.