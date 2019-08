Munnhuggeri i USA om det som skjedde her i 1619

30. juli 1619 møttes 27 menn i en nybygd trekirke i Jamestown i Virginia, den gang en koloni eid av et aksjeselskap på London-børsen. Guvernøren, fire rådgivere og 22 borgere dannet den eldste demokratiske forsamlingen i Amerika som fortsatt er i virksomhet.

I slutten av august i det samme året, omtrent fem mil unna, la et britisk-nederlandsk skip til bosettingens havn ved Point Comfort. Kolonisten John Rolfe, ektemannen til Pocahontas, skrev senere i et brev at fartøyet «hadde ikke med seg annet enn noenogtyve negre».