Da Donald Trump 16. juni 2015 kom ned rulletrappen i Trump-tårnet og kunngjorde at han ville bli USAs president, gikk det knapt ett minutt før han kalte mexicanere for narkosmuglere og voldtektsmenn.

Siden har han regelmessig fornærmet både innbyggere og ledere i vennligsinnede land. Onsdag ble det kjent at Trump med bare to ukers varsel avlyser et besøk til Danmark.