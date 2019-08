Økende gjeld i befolkningen bekymrer Russland. Tilbys mikrolån med rente på over 300 prosent

På russiske kjøpesentre popper det opp nye maskiner som gir forbrukerne kjappe mikrolån. I løpet av minutter kan man skanne passet sitt og låne en mindre sum med kort betalingsfrist. Om denne ikke overholdes kan renten bli så høy som 365 prosent årlig, skriver nyhetsbyrået AFP.

Den russiske sentralbanken advarer mot slike lån, som har høyere rente enn både forbrukslån og kredittkort. De har kort betalingsfrist og blir typisk brukt når noe uforutsett oppstår eller lønnen er forsinket. Dermed er de til tross for skyhøye renter siste utvei for den fattigste delen av befolkningen.

Mikrolånene er et tegn på en utfordrende situasjon i den russiske økonomien, skriver AFP. I takt med at russernes kjøpekraft har sunket, har også behovet for lån økt. Utviklingen ses på som et faresignal av myndighetene i landet. De omtaler den som en «boble» som står i fare for å sprekke.

Mikhail Klimentyev / TT NYHETSBYRÅN

The Moscow Times siterer president Vladimir Putin under sitt årlige TV-show med spørsmål og svar i juni. Han peker på at lån er en stor utgift for mange russere og mener bankenes lånepraksis er «risikabel»:

– Etter min mening bør sentralbanken følge med på dette, fordi vi vil ikke lage slike bobler i økonomien.

Advarer mot resesjon

For enkelte russere blir gjelden umulig å unnslippe. Reuters har snakket med en av dem, Natalia Leontyeva fra Sibir. Hun kjøpte en bil tilsvarende fire måneders lønn i 2013. I dag tilsvarer lånet hennes fire årslønner.

– Du betaler ned et krav, så det neste, men plutselig skjer det noe og gjelden baller på seg igjen, sier hun.

Putins finansminister, Maxim Oreshkin, har uttalt i et radiointervju at Russland kan ende i resesjon om ikke noe blir gjort.

REUTERS/Maxim Shemetov

Han har ved flere anledninger begrunnet sine bekymringer med statistikk. AFP siterer ham på at andelen forbrukslån av den totale gjelden i husholdningene økte med 25 prosent i fjor. En tredjedel av befolkningen med gjeld bruker opptil 60 prosent av lønnen sin på å betale den ned.

Dette fører til at noen må ta opp nye lån for å betale de gamle. Til Reuters omtaler han situasjonen som en «gjeldsfelle».

Sjeføkonom i Alfa Bank, Natalia Orlova, er skeptisk til signalene fra Orshkin. Hun mener lånene er en viktig motor i økonomien, fordi de gir befolkningen kjøpekraft.

– Å stramme inn lånevilkårene kan umiddelbart skade den økonomiske veksten, sier sjeføkonom i Alfa Bank, Natalia Orlova, til AFP.

Iverksetter tiltak

Myndighetene etterspør imidlertid endringer fra bankene. De siste årene har sentralbanken tatt strammet inn lånereglene. Blant annet har man hevet kravet for hvor mye penger bankene må sette til side for å dekke tap på utlån, skriver Reuters.

Med sine offentlige uttalelser har Putin og Oreshkin nå lagt ytterligere press på sentralbanken. Ifølge nettstedet Rapsi støtter det russiske overhuset nå også et lovforslag som strammer inn kravene til tilbydere av dyre mikrolån.