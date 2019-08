Her er «dødsannonsen» til Islands først smeltede isbre

Det som var en mektig isbre, er i dag redusert til å bli en «istapp».

Geologiske kart viser at breen på toppen av det vulkanske fjellet Ok har gått fra å være 38 kvadratkilometer i 1901 til i dag å være mindre enn én kvadratkilometer.

Breen ble offisielt erklært død i 2014 da den ikke lenger var tykk nok til å bevege seg, skriver BBC.

En isbre som ikke beveger seg, er pr. definisjon en død isbre.

Mistet sin første i moderne tid

Søndag skal blant andre statsminister Katrín Jakobsdóttir, miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Irlands tidligere president Mary Robinson delta under en seremoni for å markere at Island har mistet sin første isbre i moderne tid. Sammen med flere hundre andre mennesker skal de gå opp til breen nordøst for hovedstaden Reykjavik for å avduke en plankett med den pessimistiske teksten:

«OK (Okjökull) er den første islandske isbreen som mister sin status som isbre. I løpet av de neste 200 årene forventes det at alle våre viktigste breer følger den samme vei. Dette monumentet er å erkjenne at vi vet hva som skjer og hva som må gjøres. Bare dere vil vite om vi klarte det»

NASA via AP

Teksten er skrevet av den islandske forfatteren Andri Snær Magnason, og den avsluttes med datoen for seremonien og konsentrasjonen av karbondioksid i luften globalt.

Ødelagt av miljøet

Oddur Sigurðsson er glasiolog (læren om is), og han tatt bilder av landets breer de siste 50 årene. I 2003 så han at snøen smeltet for alvor på Okjökull.

– Isbreen beveget seg ikke. Den var ikke tykk nok til å holde seg i live, sier han.

Felipe Dana, AP

Sigurðsson laget en oversikt over islandske isbreer og fant at det var drøyt 300 spredt over øya. I 2017 var 56 av de mindre breene forsvunnet. Isbreer har stor kulturell betydning både på Island og utenfor.

– De eldste islandske breene handler om nasjonens historie, sier han.

Ikke den første som forsvinner

Forskere mener at Island vil oppleve å miste flere isbreer på grunn av klimaendringene.

– For øyeblikket mister Island 11 milliarder tonn ismasse hvert år. Alle Islands isbreer står nå overfor Okjökulls skjebne, sier Dominic Boyer til CNN, professor i antropologi ved Rice University som har studert effekten av issmeltingen på Island.

Boyer mener at alle Islands isbreer kommer til å være borte innen de neste 200 årene.