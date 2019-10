Britisk politi antok først at alle ofrene var kinesiske statsborgere, men har samtidig tatt høyde for at bildet kan endre seg.

Ifølge BBC er det så langt seks vietnamesiske familier som har uttrykt frykt for at deres slektninger kan være blant de 39 personene som ble funnet døde i en container på et industriområder i Essex onsdag.

Blant dem er faren til 20 år gamle Nguyen Dình Luong. Han sier til nyhetsbyrået AP at han ikke har greid å få tak i sønnen siden forrige uke. Sønnen skal da ha fortalt faren at han sluttet seg til en gruppe i Paris som forsøkte å ta seg til Storbritannia.

Hannah McaKay, Reuters

Sendte tekstmelding

Fra før av har foreldrene til den 26 år gamle kvinnen Pham Thi Tra My fortalt at de ikke har hørt fra henne siden hun sendte dem en tekstmelding tirsdag.

Familien har delt hennes siste tekstmeldinger med BBC: «Jeg dør. Jeg får ikke puste. Jeg elsker dere veldig høyt mor og far. Jeg ber om unnskyldning, mor».

I en annen melding skriver hun: «Mor og far, reisen min til et fremmed land har gått galt». Familien hennes forteller til den britiske avisen The Times at de betalte 30.000 pund (360.000 norske kroner) for hennes reise fra Vietnam via Kina til Storbritannia.

Det var 31 menn og åtte kvinner i containeren.

To andre som er savnet

BBC kjenner også til to andre vietnamesere som er savnet. Dette er en 26 år gammel mann og en 19 år gammel kvinne.

Broren til 19-åringen forteller til BBC at søsteren ringte ham tirsdag morgen. Hun sa at hun var på vei inn i en container og at hun slo av telefonen for ikke å bli oppdaget.

Han forteller også at familien har fått penger tilbake fra en menneskesmugler. Også familien til 26-åringen skal ha fått penger tilbake fra smuglerne.

Kontaktet Vietnams ambassade

Den vietnamesiske ambassaden i London opplyser at den har vært i kontakt med britisk politi siden torsdag. Den er blitt kontaktet av flere vietnamesiske familier som har bedt om hjelp til å finne sine slektninger.

Fredag ble ytterligere tre personer pågrepet i forbindelse med saken, den ene er en 48 år gammel mann fra Nord-Irland, de to andre er en mann og kvinne, begge 38 år, fra Warrington nordvest i England.

Tidligere har britisk politi pågrepet en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland. Han er fortsatt varetektsfengslet, siktet for drap.